Balkanlarda iki kritik seçim

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Komşu Bulgaristan’da son 18 ayda dördüncü kez sandık kurulurken, şimdiden bir seçime daha gidilebileceği değerlendiriliyor. Çifte vatandaşlar Türkiye’de de 22 ilde seçimlere katılabildi. Bosna Hersek’te ise savaşın bittiği 1995’ten beri en gergin ortamda sandık kuruldu, ayrılıklara bir çözüm yakın görülmüyor.

HÜKÜMET KURULMASI ZOR

BULGARİSTAN: 6.5 milyonluk Bulgaristan’da Nisan 2021’den beri dördüncü kez sandık kuruldu. Resmi sonuçların 3 gün sonra açıklanması beklenirken, sandık çıkış anketlerine göre 2009-2021 yılları arasında ülkedeki baskın siyasi figür olan 63 yaşındaki eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi GERB yüzde 25.5 oy oranıyla seçimleri önde götürürken, Batı yanlısı politikaları savunan ve yakın zamanda iktidar dışı kalan 42 yaşındaki rakibi Kiril Petkov Değişime Devam (PP) partisi yüzde 19.9 ile 2’nci oldu. Çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi ise yüzde 14.4 oranıyla üçüncü sıra yer aldı.

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TÜRKİYE’DE 166 SANDIK KURULDU

Avrupa Birliği’nin en yoksul üyesinde öncelikli gündem ekonomi. Enflasyonun yüzde 20’ye yaklaştığı ülkede vatandaşlar artan enerji maliyetinden rahatsız. Sandık çıkış anketlerine göre 7 parti yüzde 4 barajını aşarken, siyasi analistlere göre koalisyon görüşmeleri sonuçsuz kalacak ve muhtemelen 2023’te yeniden seçime gidilecek. Öte yandan Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de sandık başına giden çifte vatandaşlar; İstanbul, Edirne, Bursa, Eskişehir ve İzmir başta olmak üzere 22 ilde kurulan 166 sandıkta oy kullandı.

1995’TEN BERİ EN GERGİN ATMOSFER

BOSNA HERSEK: Yaklaşık 3.3 milyon seçmen bulunan ülkede başkanlık konseyi ve parlamento üyelerinin belirlenmesi için sandık kuruldu. Partilerin verilerine dayanan ve resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi ise Zeljka Cvijanovic oldu. Savaşın sona ermesinden beri en kötü politik krizin yaşandığı ülkede, Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik’in ayrılıkçı hareketleri tansiyonu yükseltmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Sırp Cumhuriyeti entitesinde başkanlık için yarışan Dodik’in rakibi Jelena Trivic’e kaybettiği belirtildi.

KARMAŞIK YAPI

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1992-1995 savaşını sonlandıran Dayton Anlaşması ile belirlenen idari sistem, nüfusunun büyük çoğunluğunu Hırvat ve Boşnakların oluşturduğu Bosna Hersek Federasyonu ile Sırp nüfusunun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti entiteleri ile özel statüdeki Brcko bölgesinden oluşuyor. Her iki entitenin de kendi meclisleri, hükümetleri ve başkanları bulunuyor. Ülke, Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından yönetilirken bu konsey; Boşnak, Sırp ve Hırvat üç üyeden oluşuyor. Dört yılda bir yapılan seçimlerde belirlenen üyeler, 8 aylığına dönüşümlü olarak konsey başkanlığı yapıyor.