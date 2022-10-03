Hatlardan artık ‘ikinci el’ iniyor

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Türkiye’de özellikle son iki yıldır sıfır araç üretmek de satın almak da giderek zorlaşırken, ikinci el araç yenileme tesislerine yönelik yatırımların sayısı artmaya başladı. Yıllık 6 milyon adedi aşan ve araç başına değeri neredeyse 25 bin dolara ulaşan ikinci el araç pazarının potansiyelini gören yatırımcılar, adeta bir otomobil fabrikasını andıran tesislerde ikinci el araçların tüm bakım, onarım, test ve temizlik işlemlerini gerçekleştirerek doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Söz konusu merkezlerin araç kapasitesinin yıl sonunda 100 bin adedi yakalayacağı, 2023 yılında ise 200 bin adede kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Döngüsel ekonomiye katkı açısından da önemli bir yatırım olan bu alanda şimdilik kurumsal ikinci el şirketleri Carvak ve VavaCars’ın yatırımları bulunurken, önümüzdeki dönemde Renault gibi ana üreticilerin bile yenilenmiş ikinci el araç işine girmesi bekleniyor.

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ANKARA’YA YENİ YATIRIM

Bu alandaki yatırımlardan birisi geçtiğimiz nisan ayında VavaCars tarafından İstanbul’un Pendik ilçesinde hayata geçirildi. Biz de şirketin daveti üzerine geçtiğimiz hafta hem bu tesisi hem de yapılacak yeni yatırımları dinledik. VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, eski bir kauçuk üreticisinden kiralanan bu tesisin modernize edilerek 22 bin metrekare alan üzerine kurulu ve yıllık 35 bin araç kapasiteli ikinci el araç yenileme merkezi haline geldiğini söyledi. Böylesine bir tesisinin kurulum maliyetinin ortalama 2 milyon doları bulduğunu belirten Timirci, “Yenileme merkezi yatırımlarımızı Türkiye’nin başka illerinde de hayata geçirerek Türkiye’ye yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz. İstanbul’dan sonra ikinci merkezi Ankara’da da hizmete sunuyoruz. Ergazi merkezimiz 22 bin metrekare alan üzerine kurulu, yıllık 35 bin araç yenileme kapasiteli bir tesis. Böylece toplam kapasitemizi yıllık 85 bin araca çıkarmış oluyoruz” dedi.

MEKSİKALININ 300 BİN HEDEFİ

Diğer bir yatırımcı Meksikalı Carvak’ın ise İstanbul’da 2 bin araçlık bir yenileme merkezi bulunuyor. Ancak, şirket bu merkezi Türkiye’deki faaliyetlerinin başlangıç aşamasında operasyonlarını sağlamlaştırmak adına geçici bir tesis olarak görüyor. 2025 yılında 300 bin adetlik ikinci el araç satışı hedefleyen şirket, önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir yenileme merkezi açmayı hedefliyor. Öyle ki, Carvak CEO’su Mehmet Çelikol ile yaptığımız görüşmede yenileme merkezi için OSB’lerden yer baktıklarını dile getirmişti. Bu kapsamda, Türkiye’de yılda ortalama 800 bin adet sıfır otomobil üretildiği göz önüne alındığında, hızla büyüyen ikinci el araç yenileme merkezlerinden çıkan ikinci el araçların çok yakın bir gelecekte Türkiye’de üretilen sıfır otomobillerin sayısını yakalaması sürpriz değil.

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RENAULT ‘YENİLEME’ MODELİNİ GETİREBİLİR

İkinci el araç yenileme alanı sadece kurumsal şirketlerin değil dünyaca ünlü markaların da radarında. Bu konuda geçtiğimiz aylarda Fransız dev Renault’nun Türkiye yöneticilerinden önemli açıklamalar yapılmıştı. Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, Türkiye’de yenilenmiş araç satma konusunu araştırdıklarını belirterek, “Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa’da ‘Refactory’ dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye’de lanse ederiz. Ancak şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var” ifadelerini kullanmıştı.