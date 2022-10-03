Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi 2. tura kaldı: Lula az farkla Bolsonaro'nun önünde

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Seçimlerde mevcut devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro ile daha önce ülkeyi yönetmiş solcu Luiz Inácio Lula da Silva yarışıyor.

Oyların yüzde 98'ine yakını sayıldı. Mevcut durumda Lula'nın oyların yüzde 47,9'unu, Bolsonaro'nunsa yüzde 43,7'sini aldığı görülüyor.

Seçim öncesi yapılan anketlerde Bolsonaro'nun oy oranının daha düşük olacağı tahmin ediliyordu. Ülkede son 24 yıldır devlet başkanlığı seçimleri 2. tura kalıyor.

Siyasi uzmanlar yine de bunun ülkenin gördüğü en "kutuplaşmış" seçimlerden biri olduğunu belirtiyor. Brezilya'da 156 milyondan fazla kişi oy kullanmakla yükümlü ve oy kullanma işlemi elektronik olarak yapılıyor.

Oy kullandıktan sonra konuşan Lula, ülkeyi normale döndürmek istediğini söyledi. Elektronik oylama sistemini sık sık sorgulayan Bolsonaro ise "temiz seçimlere" saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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Seçim süreci, iki adayın da birbirlerine yönelik kullandığı sert söylemlerle oldukça kutuplaştı. Perşembe günü yapılan televizyon münazarasında Devlet Başkanı Bolsonaro, Lula’yı “eski mahkum” ve “hain” olarak nitelendirdi. Lula ise rakibine “yalancı” dedi.

Lula, 2018 yılındaki seçimlerde hapiste olduğu ve aday olamayacağı için yarışamadı. Mensubu olduğu İşçi Partisi’ndeki meslektaşı Fernando Haddad, Lula’nın yaptığı gibi solcu seçmenleri ikna edemedi.

Ana akım siyasetçiler hakkında yaygın olan hoşnutsuzluk ve İşçi Partisi'ni lekeleyen yolsuzluk skandallarına duyulan öfkeyle beraber, aşırı sağcı bir milletvekili ve eski ordu komutanı olan Jair Bolsonaro göreve getirildi.

Ancak Lula'nın mahkumiyeti Yüksek Mahkeme tarafından düşürülünce, eski devlet başkanı yeniden aday olabildi. Seçim öncesi anketlerde Lula, çift haneli bir farkla Bolsonaro'nun önünde yer alıyordu ancak seçimi ilk turda kazanmasına şans verilmiyordu.

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Seçimde dokuz aday daha yarıştı, ancak anketlere göre bu adayların hiçbiri yüzde 10'u geçemiyordu.

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Brezilya seçim sistemine göre adayların yarışı ilk turda kazanabilmesi için oyların yüzde 50’sini alması gerekiyor. 1998 yılında ikinci kez seçilen merkez sağ adayı Fernando Henrique Cardoso, ülkede ilk turda seçimi kazanan son aday olmuştu.

Bununla birlikte pek çok Bolsonaro destekçisi de adaylarının zafer kazanacağından emin. Bolsonaro, ülkenin elektronik oylama sistemiyle ilgili kanıt sunmaksızın bazı iddialar ortaya attı ve hilelerin olabileceğini söyledi.

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Kaybetmesi durumunda ise bunun oylamanın hileli olduğu için olacağı konusunda kararlı. Ülkenin seçim kurulu, bu iddiaları “asılsız ve aldatıcı” diye nitelendirerek reddetti.

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