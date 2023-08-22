Bakan Fidan'dan sert tepki: BM tarafsızlığını yitirdi!

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Kıbrıs'ta yaşanan 'yol çalışması' gerginliğini değerlendiren Bakan Fidan"Türk toplumuna gerekli insani yardımı ulaştırmak ,için Yiğitler Köyü’nden bir yol yapımı projesi her zaman gündemdeydi. Pile’de bulunan Rum nüfusa yönelik yapılan yol BM’nin hiçbir zaman için kınamasına ve engellemesine tabi olmadı. Fakat aynısı Türk tarafına olunca BM’nin Ada’daki görevlilerinin adeta BM görevlisi rolünü bırakıp birer şahin edasıyla bu insani yol projesini engelleme yolunda ciddi adımlar attığını görüyoruz." ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;



"HOŞ KARŞILADIĞIMIZ BİR TAVIR DEĞİL"



"BM'nin adadaki sivil ve askeri varlığının kendi içinde bir koordinasyonsuzluk içinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu yol yapımı ile ilgili çok uzun süredir devam eden görüşmeler var. Bu yolun ne zaman başlayacağı bildirilmiştir. Buna rağmen ara bölgeye birden bire BM araçlarının yığılması bizim hoş karşıladığımız bir tavır değil. BM'nin bu konuda tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyoruz, KKTC'nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz."



DİKKAT ÇEKEN AB MESAJI

Haberin Devamı

Türkiye AB üyeliği konusundaki taahhüdünü, Mayıs ayında Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle güçlü bir şekilde tekrar vurguladı.



Bizim AB'den beklentimiz önceki yıllardaki katılaşmış tavırlarının yeniden gözden geçirilmesi. Bunu 2 noktada ele alınmasını önemsiyoruz. İlki rasyonel kurallara uyulması, Türkiye bu anlamda çok önemli adımlar attı.

Merkez Avrupa ülkelerinin kendi iç politikalarında Türkiye'nin AB'nin üyeliğini malzeme yaptığını görüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden bu girişimi yeniden hatırlatarak bölgemize büyük bir fırsat sunmakta. Bunun Avrupalı liderler tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum"