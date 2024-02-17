Bakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor

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Fidan, Münih’te Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.



Dışişleri Hakan Fidan, bugün erken saatlerde, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya gelmişti.

BAKAN FİDAN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİ BAŞKANI YERMAK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Hakan Fidan, bugün erken saatlerde, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelmişti.