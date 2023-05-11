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Bakan Çavuşoğlu'ndan 4'lü zirve açıklaması: Sınır ve toprak bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#Dünya
Bakan Çavuşoğlundan 4lü zirve açıklaması: Sınır ve toprak bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 10:20

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının 'Suriye konulu' toplantısı dün Moskova'da gerçekleştirildi. Zirveyi değerlendiren Çavuşoğlu, 'Sınır ve toprak bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı' dedi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerinin normalleştirilmesi yönelik gerçekleştirilen 4'lü Suriye zirvesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sınır ve toprak bütünlüğüne vurgunun ön plana çıktığını belirtti.

A Haber canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, 'Suriye'nin toprağında gözümüz yok terörle mücadele için varız' dedi.

Türkiye'nin terör ile mücadele kapsamında sahaya indiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'DEAŞ'ı ve PKK'yı oradan temizledik' dedi.

Sürecin devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı' dedi.

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Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında: Terörle mücadelede işbirliği, geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık.'

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Batı basınında yer alan skandal manşetleri değerlendiren Çavuşoğlu 'Erdoğan'ın kazandığını gördüler' dedi ve bu nedenle bir panik havası içinde olduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Batı medyasına verdiği demeçler ile ilgili konuşan Çavuşoğlu; 'Batı'ya sizin adamınızım mesajı verdi' dedi.

'Yurtdışında oy kullanma oranı yüzde 50'yi geçecek' diyen Çavuşoğlu, 1 milyon 817 bin kişinin oy kullandığını belirtti.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#Dünya

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