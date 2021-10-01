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Bakan Çavuşoğlu: 18 Türk kökenli vekilin seçilmesinden memnuniyet duyduk

#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Almanya#Türk Vekil
Bakan Çavuşoğlu: 18 Türk kökenli vekilin seçilmesinden memnuniyet duyduk
Uğur Ergan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen pazar Almanya’da yapılan parlamento seçimlerinde Türk kökenli milletvekili sayısının artarak 18’e çıkmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Çavuşoğlu, dün Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’la görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi:

BAŞARILI ENTEGRASYON

Almanya bizim de en önemli ticaret ortağımız, müttefikimiz. Birçok konuda Almanya ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Sayın Merkel’i ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Bizim de Almanya ile bazı konularda görüş ayrılığımız oldu. Ama genel anlamda Almanya’nın daha sağduyulu ve dürüst bir arabulucu olduğunu söyleyebilirim. Ticaret hacmimiz bu yıl 40 milyar doların üstüne çıkıyor ilk defa. Bu rakamı 50 milyar dolar ve ötesine çıkarmak için de çalışıyoruz. Türk kökenli milletvekili sayısının arttığını ve 18 milletvekili ile bugüne kadarki en yüksek noktaya geldiğini görüyoruz. Bundan memnuniyet duyduk. Bu da Türklerin Almanya’da entegrasyon konusunda başarılı olduğunun göstergesi.”

TUNUS DEĞERLENDİRMESİ

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Çavuşoğlu, Tunus’ta jeoloji profesörü Necla Buden’e hükümeti kurma görev verilmesiyle ilgili olarak da ilk defa bir kadının başbakan olacak olmasından dolayı memnun olduğunu, Tunus’un her alanda kalkınmasına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu#Almanya#Türk Vekil