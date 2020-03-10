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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:43,Son Güncelleme:/

BAE'de koronavirüs vakaları 74'e yükseldi

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BAE'de koronavirüs vakaları 74'e yükseldi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 74'e yükseldi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte vaka sayısı 74'e çıktı.

Söz konusu 15 kişinin BAE, İtalya, Sri Lanka, İngiltere, Hindistan, Almanya, Güney Afrika, Tanzanya ve İran vatandaşları olduğu belirtildi.

Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 12'sinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

 

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