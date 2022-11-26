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Aynı gün içinde hem kanser teşhisi aldı, hem tedavi edildi! 'Sadece 3 gün boyunca ağrı kesici aldım'

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#Abd#Akciğer Kanseri#Kanser
Aynı gün içinde hem kanser teşhisi aldı, hem tedavi edildi Sadece 3 gün boyunca ağrı kesici aldım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 11:08

ABD'de yaşayan 61 yaşındaki bir kadın aynı gün içinde hem kanser teşhisi aldı hem de tedavi olarak hastalıktan kurtuldu. Yaşadıklarına inanamayan kadın, "Üç gün boyunca ağrı kesici aldım ve ihtiyacım olan tek şey buydu. Üç gün sonra, normaldim, etrafta dolaşıyordum. Olanlara inanamadım" ifadelerini kullandı.

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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan April Boudreau isimli kadın aynı gün içinde hem akciğer kanseri teşhisi aldı hem de tedavi edildi.

DAHA ÖNCE 3 KEZ KANSER ATLATMIŞ

61 yaşındaki April 1984 ve 1985 yıllarında Lenfoma, 20002 yılında da meme kanserinden kurtulmuştu. Hayatı boyunca 3 kez kanser tedavisi gören kadın her yıl düzenli olarak BT taraması geçiriyordu.

Bu Ocak ayında yapılan taramalarda doktorlar kadının sağ akciğerinde endişe verici bir nodül olduğunu fark ettiler.

AKCİĞERİNDEKİ NODUL ORTAYA ÇIKARDI: AKCİĞER KANSERİ

Doktorlar durumunu inceleyebilmek için kadını Texas Health Harris Methodist Hastanesi'ne çağırdı ve bir dizi tetkik yapıldı.

Yapılan biyopsi kadının akciğerindeki nodülün erken evre akciğer kanseri olduğunu doğruladı.

Aynı gün içinde hem kanser teşhisi aldı, hem tedavi edildi Sadece 3 gün boyunca ağrı kesici aldım

BİYOPSİ SIRASINDA TEDAVİ EDİLDİ

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Texas Health Harris Methodist Hastanesi, tümörleri geleneksel yöntemlere kıyasla daha erken tanımlayabilen yeni robot destekli teknolojiyi benimseyen ilk hastanelerden biridir.

Hastanenin bu avantajını kullanan doktorlar, kadın biyopsi için lokal anestezi altındayken tedavi işlemini de gerçekleştirdiler ve kadının akciğerindeki kanserli tümörü çıkardılar.

MİNİMAL İNVAZİV GÖĞÜS CERRAHİSİ

Uzmanlar operasyonda minimal invaziv göğüs cerrahisi tekniği kullandılar.

Bu teknikte cerrah, bir kamera ve ince el aletleri kullanarak ameliyatı gerçekleştirir ve akciğerin ulaşılması zor bölgelerindeki lezyonlar kolayca çıkarılabilir.

Minimal invaziv göğüs cerrahisi, hastalar için daha az ağrılı olmasının yanı sıra erken iyileşmeye de olanak tanır ve geleneksel ameliyatlar kadar etkilidir.

Aynı gün içinde hem kanser teşhisi aldı, hem tedavi edildi Sadece 3 gün boyunca ağrı kesici aldım


"DOĞRU OLDUĞUNA İNANAMADI"

Biyopsi için ameliyat masasına yatan April, uyandığında akciğer kanseri teşhisi aldığını ve aynı zamanda tedavi edildiğini öğrendi.

Kadın Daily Mail'e yaptığı açıklamada "Bunun doğru olduğuna inanamadığınız için kendinizi çimdikliyorsunuz. Radyasyon veya kemoterapi olmadan bitti, her şey çok basitti." dedi.

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"SADECE 3 GÜN BOYUNCA AĞRI KESİCİ KULLANDIM, SONRA NORMALE DÖNDÜM"

Operasyonun ertesi günü evine gitmesine izin verilen kadın, "Üç gün boyunca ağrı kesici aldım ve ihtiyacım olan tek şey buydu. Üç gün sonra, normaldim, etrafta dolaşıyordum. Olanlara inanamadım" ifadelerini kullandı.

Yıllık taramalarını artık daha sık yapmak zorunda kalan April, 4. kez kanseri atlattığı için kendini şanslı hissediyor.

EN CİDDİ KANSER TÜRLERİNDEN BİRİ

akciğer kanseri dünya üzerindeki en yaygın ve en ciddi KANSER türlerinden biridir.

Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 47.000 kişi bu teşhisi alıyor. ABD'de yapılan araştırmalara göre ise, bu yıl 236.740 kişinin teşhis alması bekleniyor.

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Rakamlar ne kadar ürkütücü olsa da ABD'de sigara içme oranlarındaki düşüş sayesinde geçtiğimiz yıl teşhis sayısı tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

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#Abd#Akciğer Kanseri#Kanser

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