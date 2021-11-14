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Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor... Sadece onları kapsayacak!

#Koronavirüs#AVUSTURYA#Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor... Sadece onları kapsayacak

Son günlerde yaşanan vaka ve ölüm sayısı artışlarıyla koronavirüsün yeni merkez üssü olarak adlandırılmaya başlanan Avrupa'da hükümetler tek tek yeni ve sıkı önlemler almaya başladı. Bu önlemlerin çoğu maske ve mesafe kurallarını kapsarken Avusturya'da sert ve tartışmalı bir örnek olarak aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlıyor.

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Avusturya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanlar için pazartesiden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girecek.

Başbakan Alexander Schallenberg, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadelede alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Schallenberg, salgına ilişkin son verileri paylaştıktan sonra özellikle aşı yaptırmayanlarda hastalığın çok daha etkili olduğunu, hastalığı ağır geçiren ya da yoğun bakım hastalarının büyük çoğunluğunun aşı yaptırmayanlardan oluştuğunu ifade etti.

Pazartesiden itibaren 12 yaş üstü ve aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildiren Schallenberg, aşı yaptırmayanlara bir kez daha aşı yaptırma çağrısında bulundu.

Schallenberg, aşılı bireylerle aşı yaptırmayanların aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini belirterek, alınan önlemlerle aşı yaptırılmasının teşvik edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor... Sadece onları kapsayacak

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Söz konusu önlemlere uyulup uyulmadığının emniyet güçleri tarafından kontrol edileceğini vurgulayan Schallenberg, tedbirlere uymayanlara yönelik gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.

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DÖRDÜNCÜ DALGA ÜLKEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın ülkeyi ciddi şekilde etkisi altına aldığına, uzmanların yeni önlemler hususunda hemfikir olduğuna dikkati çekti.

Mückstein, pazartesiden itibaren aşı yaptırmış ve son 6 ayda hastalığı geçirmiş kişiler dışında ülke genelinde tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, bazı koşullar dışında yaklaşık 2 milyon aşı yaptırmamış kişinin dışarı çıkmasına izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor... Sadece onları kapsayacak

Buna göre yarından itibaren aşı yaptırmayanlar, iş, eğitim, zorunlu ihtiyaçların karşılanması ve sağlık gerekçesi dışında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulacak.

Avusturya’da son 24 saatte 11 bin 552 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 959 bin 652’ye çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artışla 11 bin 706’ya yükseldi.

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#Koronavirüs#AVUSTURYA#Sokağa Çıkma Kısıtlaması

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