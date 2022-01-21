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Avusturya Parlamentosu'ndan zorunlu Covid-19 aşısına onay

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Avusturya
Avusturya Parlamentosundan zorunlu Covid-19 aşısına onay

Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Ulusal Konsey'de yapılan oylamada, 33 hayır oya karşılık 137 oyla ülkede Covid-19’a karşı aşı zorunlu hale getirildi. Uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren başlaması beklenirken, Avusturya, aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

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Avusturya, Covid-19’a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

Avusturya Parlamentosu’nun alt kanadı Ulusal Konsey'de bugün yapılan oylamada, Covid-19’a karşı aşı zorunluluğu 33 hayır oyuna karşı 137 evet oyuyla kabul edildi.

Aşı zorunluluğun Ulusal Konsey'de kabul edilmesinin ardından uygulamanın 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aşının, 18 yaşından küçükler, hamileler ve tıbbi muafiyeti olanlar dışında 18 yaş üstü herkes için zorunlu olduğu ifade edildi.

Aşı zorunluluğu ile ilgili yasa, geçtiğimiz pazartesi günü parlamentonun sağlık komisyonu tarafından onaylanmıştı.

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer oylamadan önce basına verdiği demeçte, "Aşı, toplumumuzun kalıcı ve sürekli bir özgürlüğe ulaşması için bir fırsattır, çünkü virüs bizi daha fazla kısıtlayamaz" dedi.

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Avusturya Özgürlük Partisi (FPOe) lideri Herbert Kickl ise yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğu ile ilgili yasaya karşı çıkarak, yasanın "Avusturya'da totaliterliğe giden yolu açtığını" iddia ederek, yeni yasayı hiçe sayarak aşılamayı reddetmeye devam edeceğine belirtti.

Ulusal Konsey'in ardından Avusturya Parlamentosunun üst kanadı olan Federal Konsey'in de yasaya onay vermesi ve ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in imzası ile aşı zorunluluğun yasalaşacak. Ulusal Konsey'in ardından Federal Konsey de yapılacak oylamanın formaliteden olması bekleniyor.

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Yasaya uymayanlara 15 Mart’a kadar para cezası kesilmeyeceği, bu süreçte yeni yasa ve aşıların koruyucu etkisi hakkında vatandaşların bilgilendirileceği belirtildi. 15 Mart'tan itibaren ise yasayı ihlal edenlere 3 bin 600 euroya kadar para cezası kesilebilecek.

Avusturya’da salgının başından bu yana 1 milyon 503 bin 668 kişide Covid-19 tespit edilirken, 13 bin 956 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Avusturya’da nüfusun yaklaşık yüzde 75'i en az bir doz, yüzde 72'si ise Covid-19’a karşı tam aşılı olduğu belirtildi.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Avusturya

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