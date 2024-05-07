Avustralya’dan askeri helikoptere müdahale eden Çin’e tepki: Kabul edilemez

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Avustralya ve Çin arasında tansiyon yükseldi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Çin hava kuvvetlerine ait J-10 tipi savaş uçağının Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını uygulama operasyonu yürüten Avustralya'ya ait MH-60R tipi askeri helikopterin yakınına işaret fişeği attığını söyledi. Cumartesi günü Sarı Deniz üzerinde meydana gelen olaya Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tepki gösterdi. Albanese, askeri helikopterin uluslararası hava sahasında Çin hava kuvvetleri tarafından tehlikeye atılmasının “kabul edilemez” olduğunu belirterek, “Avustralya Savunma Kuvvetleri personeli uluslararası sularda, uluslararası hava sahasındaydı ve pervasız davranışları nedeniyle dünyanın Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların uygulanmasını sağlamak için çalışıyorlardı. Herhangi bir risk altında olmamalılardı” dedi.



Çin'in olayla ilgili henüz kamuya açık bir yanıt vermediğini kaydeden Albanese, Avustralya halkının Çin'den bir açıklama beklediğini ve Avustralya'nın Çin'e her düzeyde çok güçlü yanıtlar verdiğini ifade etti. Çin Başbakanı Li Qiang'ın gelecek ay Avustralya'yı ziyaret etmesinin planlandığını belirten Albanese, "Görüşmelerde de tutumunuzu açıkça belirteceğiz" dedi.

Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterin Çin’in attığı işaret fişeklerinden kaçmayı başardığı ve olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

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Kasım ayında da Çin donanmasının uluslararası sularda Avustralyalı dalgıçları yaraladığı açıklanmıştı.



