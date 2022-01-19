Avustralya’da korkunç olay: Varilde çocuk cesedi bulundu

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Avustralya’nın Sidney kentinde ormanlık alan yakınlarında varil içine konmuş bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısının Sidney’de bir dairede yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. 31 yaşında olan katil zanlısının bugün gerçekleştirilen mahkemede cinayete ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ve bir sonraki duruşmanın Mart ayına ertelendiği bildirildi.

Komiser Yardımcısı David Hudson, zanlının bulunmasının oldukça zor olduğunu ve tüm GPS kayıtlarının titizlikle izlendiğini söyledi. Hudson, zanlının bir hırdavatçıdan kum torbası ve tekne yakıtı aldığını ancak tekneyi çalıştıramadığı için kaçamadığını açıkladı.

Hudson, otopsi raporu çıkmadan net bir açıklama yapmanın mümkün olmadığına da değinerek emin oldukları tek şeyin zanlının cinayeti silahla işlediği ve daha sonra çalılıklarda zanlının silahından kanıtların bulunduğunu söyledi.

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31 yaşındaki zanlının avukatı, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve sağlık sorunlarının olduğunu iddia etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AYNI BÖLGEDE 9 YAŞINDA BİR KIZ KAYBOLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte gittiği tatilde 9 yaşındaki bir kız çocuğu kaybolmuştu. Kaybolan kızın ailesinin polise haber vermesi üzerine kayıp kız için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Küçük kızdan 5 gün boyunca haber alınamamasının ardından polis, dün varil içinde bulunan cesedin aynı kıza ait olabileceği üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.