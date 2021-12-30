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Avustralya’da eski parlamento binası ateşe verildi

#Avustralya#Parlamento#Yangın

Avustralya’da Aborjin egemenliği için düzenlenen eylemde protestocular, eski parlamento binasını ateşe verdi.

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Avustralya’nın başkenti Canberra’da bugün Aborjin egemenliği için bir protesto düzenlendi. Eski parlamento binası girişinin ateşe verildiği eylemde kendilerini, "Hükümet karşıtı", "Egemen Vatandaş" olarak tanımlayan protestocuların binayı kundaklamasının ardından içerde bulunan işçiler hızla tahliye edildi. Yetkililerin olay yerine gelmesiyle kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı açıklandı.

Avustralya’da eski parlamento binası ateşe verildi

Avustralya Başbakanı Scott Morrise, eski Parlamento binasının kundaklanmasını son derece kınadığını söyleyerek “Avustralya böyle yürümez” açıklamasını yaptı. Morrise, Avustralya halkının, demokrasiye zarar verecek davranışlarda bulunması ve demokrasi sembolü olan binaya saldırmaları karşısında dehşete düştüğünü belirtti. Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, yapılan kundaklama olayının bir protesto değil suç olduğunu söyledi. Hükümet yetkilileri ise saldırıyı kınayarak bunun demokrasiye bir saldırı olduğunu söyledi.

Avustralya parlamento binası 1988 yılında Capital Hill’de yeni bir binaya taşınmış ve eski parlamento binası müze olarak hizmet vermesine karar verilmişti.

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#Avustralya#Parlamento#Yangın

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