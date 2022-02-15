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Avustralya, Çin’i Rus tehdidini kınamaya çağırdı

#Avustralya#Çin#RUSYA
Avustralya, Çin’i Rus tehdidini kınamaya çağırdı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin hükümetini Ukrayna’ya yönelik işgal hazırlığında olan Rusya’ya karşı birlik olmaya ve kınamaya çağırdı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artarken Avustralya Başbakanı Scott Morrison bugün düzenlenen toplantıda, Çin’i Ukrayna’ya yönelik işgal hazırlığında olan Rus tehdidine karşı birlik olmaya ve kınamaya çağırdı.

Başbakan, Pekin ve Moskova’nın, Ukrayna sınırına 100 binden fazla askerin konuşlandırılmasından bu yana daha yakın ilişkiler içinde olduğunu belirterek, “Tüm ulusların ve hükümetlerin, Ukrayna yönelik gerçekleştirilen tehdidi kınamasını beklerdik. Çin hükümetinin Ukrayna konusunda Rusya ile bir araya geldiklerini ve durumu kınamadığını not ediyoruz” diyerek “Çin hükümetini, Rusya’ya karşı Avustralya’nın yanında yer almaya ve BM aracılığıyla uygun bir yanıt vererek durumu kınamaya çağırıyorum” açıklamasını yaptı.

Avustralya’nın Çin’ e yönelik eleştirilerinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesi bekleniyor.

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Avustralya, Çin markası Huawei'yi büyük altyapı projelerinden yasaklaması ve COVID-19 salgını hakkında bağımsız bir soruşturma talep etmesiyle Pekin'i kızdırmış ve son yıllarda iki ülke arasında ticari misilleme yaşanmıştı.

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#Avustralya#Çin#RUSYA

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