Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İlginç görüntüler... Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor!

#RUSYA#AVRUPA#Enerji Krizi
İlginç görüntüler... Avrupayı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor

Rusya'nın gaz kesme kararı sonrası kendini 'en büyük korkulu rüyası' içinde bulan AB ülkeleri tasarruf önlemlerini artırmaya devam ediyor. Soğuk su ile duş, kararan sokaklar, klimasız ofisler Avrupa için artık normal sayılırken asıl büyük krizin kışın patlak vermesi bekleniyor. İşte soğuk ve karanlık bir kışa hazırlanan Avrupa'dan dikkat çeken gelişmeler...

Haberin Devamı

Rusya'nın kıtaya giden gazı önemli ölçüde kısması sonrası tasarruf kararı alan Avrupa'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Ülkeler bir bir aldığı önlemleri hayata geçirirken uzmanlar Rusya'nın halihazırda kısıtladığı gazı tamamen kesmesi durumunda Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kışın beklediğini belirtiyor.

Gözden Kaçmasın

Gaz kesintisi sonrası büyük düşüş 14 yıl sonra bir ilk...Gaz kesintisi sonrası büyük düşüş! 14 yıl sonra bir ilk...Haberi görüntüle

FRANSA'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER: EYLEMCİLER SOKAĞA ÇIKTI

Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup eylemci tıpkı şehir gerillaları gibi sokaklara dökülerek geceleri mağazaların açık bıraktığı ışıkları kapatıyor. Associated Press görüntülediği grubu 'enerji tasarrufu hareketinde küçük ama sembolik bir adım' olarak değerlendirirken Fransa'nın aldığı tek önlem bu değil.

İlginç görüntüler... Avrupayı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor

KAPILARINI AÇIK BIRAKAN MAĞAZALARA CEZA

Haberin Devamı

Fransa hükümeti başlattığı 'enerji farkındalığı' hareketi ile 2024 yılına kadar enerji kullanımında yüzde 10'luk bir azalma hedefliyor. Belediye başkanları harekete verdikleri destekle ön kapılarını açık bırakan klimalı ya da ısıtmalı mağazalara cezalar keserek kendi savaşını yürütüyor.

Güneybatı Fransa'daki bazı bölgeler belirli saatlerden sonra sokak ışıklarını tamamen kapatıyor. Sıcakla mücadele bir şekilde devam etse de insanları asıl endişelendiren kış aylarında ısınmada yaşanacak sorunlar.

İlginç görüntüler... Avrupayı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor

BU KIŞ SINIFLAR SOĞUK KALACAK: ÇOCUKLARINIZA BİR KAT DAHA KAZAK GİYDİRİN

Aureilhan kasabasının belediye başkanı Yannick Boubée, kendilerini bekleyen en büyük sıkıntılardan birinin aileleri az ısıtılan sınıfları kabul etmeye ikna etmek olacağını belirtti ve "Maalesef başka seçeneğimiz yok, ailelerden çocuklara bir kat daha fazla kazak giydirmelerini isteyeceğiz" dedi.

ALMANYA OFİS SICAKLIKLARINI DÜŞÜRECEK, SAUNALAR KAPANIYOR

Gazının yaklaşık 3'te birini Rusya'dan sağlayan Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi Almanya diğer ülkelere göre biraz daha kırılgan. Peş peşe radikal kararlar alan ülkede termostat ayarlanmasıyla enerji tasarrufu tüm hızıyla devam ediyor. 

Haberin Devamı

Bir çok resmi dairede ofis sıcaklıkları bu yıl 2 derece düşürülerek 20 dereceye sabitlenecek. Spor salonu ve yüzme havuzu gibi halka açık alanlardaki duşlarda soğuk su kullanımına geçilirken Münih belediyesi tesislerdeki saunaları da kapatma kararı aldı.

İlginç görüntüler... Avrupayı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor

Ülkenin sembolik 200 tarihi yapısı artık geceleri aydınlatılmıyor. Bu yerler arasında, Zafer Sütunu, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi ve iki opera binası da yer alıyor.

HOLLANDA'DA 'ANAHTARI ÇEVİR' KAMPANYASI: 5 DAKİKADAN UZUN DUŞ ALMAYIN

Hollanda hükümeti 'Anahtarı çevir' isimli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 5 dakikadan uzun sürmeyen duşlar yapılması, vantilatör ve klimalar yerine güneşliklerin kullanılması ve çamaşırların açık havada kurutulması öneriliyor.

Haberin Devamı

İSPANYA VE İTALYA'DA ISITMA VE SOĞUTMALARA SINIRLAMA

İspanya'da Pazartesi günü geçirilen bir yasaya göre, ofisler, mağazalar ve konaklama yerleri artık termostatlarını yaz aylarında 27 derecenin altına ayarlamak zorunda. Kışın ise sıcaklığın 19 derecenin üzerine çıkarmasına izin verilmeyecek.

İtalyan hükümeti de İspanya gibi kamu binalarında ısıtma ve soğutma konusunda sınırlamalar getirmeyi planlıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ofiste sıcakla müdacadele etmek için insanların klimalara güvenmek yerine kravatlarını çıkarmasını önermişti. Sánchez düzenlediği basın toplantısına kendisi de kravatsız çıkmıştı.

ALMANYA'DAN NÜKLEER SANTRALLERE YEŞİL IŞIK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın gaz türbinlerini bahane ederek sözleşmeleri istismar ettiğini belirtti ve  Almanya'nın nükleer santrallerini çalışır durumda tutmanın mantıklı olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Almanya, 31 Aralık'ta nükleer santrallerini kapatmayı planlıyordu ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, uzun zamandır yapılan planları suya düşürdü.

Gözden Kaçmasın

Dünya resmen uçurumun kenarında... Çinden peş peşe flaş hamleler Dünya resmen uçurumun kenarında... Çin'den peş peşe flaş hamlelerHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Uzmanlardan Tayvan uyarısı: Büyük bir kaosa sürüklenirizUzmanlardan Tayvan uyarısı: Büyük bir kaosa sürükleniriz!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#AVRUPA#Enerji Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış Ocak 2023e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman

Ev sahibi kiracı davalarında astronomik artış! 'Ocak 2023'e süre veriliyor, ev sahipleri çok pişman'

#Emlak
Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

Her şey 10 yaşındaki bir kız çocuğunun uğradığı korkunç saldırıyla başladı... Adım adım ilerlediler, gerçeği böyle ortaya çıkardılar

#Ohio
Rusyanın gözü Odessada: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

Rusya'nın gözü Odessa'da: Tarihi liman kenti son büyük savaş için hazırlanıyor...

#Odessa