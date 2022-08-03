İlginç görüntüler... Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kış bekliyor!

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Rusya'nın kıtaya giden gazı önemli ölçüde kısması sonrası tasarruf kararı alan Avrupa'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Ülkeler bir bir aldığı önlemleri hayata geçirirken uzmanlar Rusya'nın halihazırda kısıtladığı gazı tamamen kesmesi durumunda Avrupa'yı soğuk ve karanlık bir kışın beklediğini belirtiyor.

FRANSA'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER: EYLEMCİLER SOKAĞA ÇIKTI

Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup eylemci tıpkı şehir gerillaları gibi sokaklara dökülerek geceleri mağazaların açık bıraktığı ışıkları kapatıyor. Associated Press görüntülediği grubu 'enerji tasarrufu hareketinde küçük ama sembolik bir adım' olarak değerlendirirken Fransa'nın aldığı tek önlem bu değil.



KAPILARINI AÇIK BIRAKAN MAĞAZALARA CEZA

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Fransa hükümeti başlattığı 'enerji farkındalığı' hareketi ile 2024 yılına kadar enerji kullanımında yüzde 10'luk bir azalma hedefliyor. Belediye başkanları harekete verdikleri destekle ön kapılarını açık bırakan klimalı ya da ısıtmalı mağazalara cezalar keserek kendi savaşını yürütüyor.

Güneybatı Fransa'daki bazı bölgeler belirli saatlerden sonra sokak ışıklarını tamamen kapatıyor. Sıcakla mücadele bir şekilde devam etse de insanları asıl endişelendiren kış aylarında ısınmada yaşanacak sorunlar.



BU KIŞ SINIFLAR SOĞUK KALACAK: ÇOCUKLARINIZA BİR KAT DAHA KAZAK GİYDİRİN

Aureilhan kasabasının belediye başkanı Yannick Boubée, kendilerini bekleyen en büyük sıkıntılardan birinin aileleri az ısıtılan sınıfları kabul etmeye ikna etmek olacağını belirtti ve "Maalesef başka seçeneğimiz yok, ailelerden çocuklara bir kat daha fazla kazak giydirmelerini isteyeceğiz" dedi.

ALMANYA OFİS SICAKLIKLARINI DÜŞÜRECEK, SAUNALAR KAPANIYOR

Gazının yaklaşık 3'te birini Rusya'dan sağlayan Avrupa'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi Almanya diğer ülkelere göre biraz daha kırılgan. Peş peşe radikal kararlar alan ülkede termostat ayarlanmasıyla enerji tasarrufu tüm hızıyla devam ediyor.

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Bir çok resmi dairede ofis sıcaklıkları bu yıl 2 derece düşürülerek 20 dereceye sabitlenecek. Spor salonu ve yüzme havuzu gibi halka açık alanlardaki duşlarda soğuk su kullanımına geçilirken Münih belediyesi tesislerdeki saunaları da kapatma kararı aldı.



Ülkenin sembolik 200 tarihi yapısı artık geceleri aydınlatılmıyor. Bu yerler arasında, Zafer Sütunu, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi ve iki opera binası da yer alıyor.

HOLLANDA'DA 'ANAHTARI ÇEVİR' KAMPANYASI: 5 DAKİKADAN UZUN DUŞ ALMAYIN

Hollanda hükümeti 'Anahtarı çevir' isimli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 5 dakikadan uzun sürmeyen duşlar yapılması, vantilatör ve klimalar yerine güneşliklerin kullanılması ve çamaşırların açık havada kurutulması öneriliyor.

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İSPANYA VE İTALYA'DA ISITMA VE SOĞUTMALARA SINIRLAMA

İspanya'da Pazartesi günü geçirilen bir yasaya göre, ofisler, mağazalar ve konaklama yerleri artık termostatlarını yaz aylarında 27 derecenin altına ayarlamak zorunda. Kışın ise sıcaklığın 19 derecenin üzerine çıkarmasına izin verilmeyecek.

İtalyan hükümeti de İspanya gibi kamu binalarında ısıtma ve soğutma konusunda sınırlamalar getirmeyi planlıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ofiste sıcakla müdacadele etmek için insanların klimalara güvenmek yerine kravatlarını çıkarmasını önermişti. Sánchez düzenlediği basın toplantısına kendisi de kravatsız çıkmıştı.

ALMANYA'DAN NÜKLEER SANTRALLERE YEŞİL IŞIK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın gaz türbinlerini bahane ederek sözleşmeleri istismar ettiğini belirtti ve Almanya'nın nükleer santrallerini çalışır durumda tutmanın mantıklı olduğunu açıkladı.

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Almanya, 31 Aralık'ta nükleer santrallerini kapatmayı planlıyordu ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, uzun zamandır yapılan planları suya düşürdü.