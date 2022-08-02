Gaz kesintisi sonrası büyük düşüş! 14 yıl sonra bir ilk...

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Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayarak kıtanın en önemli tedarikçilerinden biri olan Rusya, Ukrayna savaşının başlaması ile patlak veren enerji krizinde şimdiye kadar kazanan taraf oldu.

Yükselen fiyatlar nedeni ile Avrupa ciddi sıkıntıya düşerken Moskova cebini doldurmaya devam etti ve ekonomisini Batı'nın uyguladığı katı yaptırımlara rağmen ayakta tutmayı başardı.

AVRUPA'YI GAZ İLE CEZALANDIRDI

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in geçtiğimiz hafta aldığı karar bu tabloyu tam tersine döndürdü. Rusya kendine uygulanan yaptırımlara misilleme olduğu düşünülen bir hareketle 'enerji kartını' açtı ve Avrupa'ya tedarik ettiği gazı önemli ölçüde kıstı.

Putin'in Avrupa'yı cezalandırmak için attığı bu adım tam da beklendiği gibi çok sayıda ülkeyi alarma geçirdi. Almanya'nın başı çektiği çok sayıda ülke doğalgaz kullanımında tasarruf kararı kapsamında katı önlemler aldı.



14 YIL SONRA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

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Peki Rusya'nın en büyük gelir kapısı olan gaz tedarikinin büyük ölçüde kısılması Rusya'ya nasıl yansıdı?

Bloomberg tarafından bugün yayınlanan verilere göre Rus enerji devi Gazprom'un günlük gaz üretimi 2008 yılının Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Yayınlanan verilere göre, devlete ait enerji şirketi geçen ay günde 774 milyon metreküp gaz üretti. Bu rakam Haziran ayına göre yüzde 14 daha az. Şirketin yıl içindeki toplam üretiminin 262.4 milyar metreküp olduğu ve bunda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş olduğu tespit edildi.





ÇELİŞKİLİ VERİLER...

Gazprom, geçtiğimiz günlerde tam rakam vermeden Çin'e 'Sibirya'nın Gücü' boru hattı yoluyla yapılan tedarikin yüzde 61 oranında arttığını açıklamıştı ancak son veriler şirketin Avrupa'dan kestiği enerjiyi Çin'e tedarik ettiği bilgisi ile çelişiyor.

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ASYA PAZARLARINDA İŞLER BEKLENDİĞİ KADAR KOLAY DEĞİL

Ukrayna savaşı başladığı günden bu yana Rusya'yı kınamayan ve hatta Moskova ile ilişkilerini ilerleten Çin, Putin'in baş müttefiklerinden biri gibi görünüyor.

Ancak analistler Çin ve Hindistan gibi alıcıların Rusya'nın elinin eskisi kadar kuvvetli olmadığının farkında olduğunu belirtiyor. Batı'dan tecrit edilen ve giderek yalnızlaşan Rusya Asya pazarları ile daha yakın bağlar kurmaya çalışsa da çok ciddi pazarlıklarla karşı karşıya kalıyor.

EN ÇOK ZARAR GÖREN TARAF RUSYA OLACAK

Uzmanlara göre Rusya aldığı kesinti kararı sonrası ciddi bir baskı altında. Yale Üniversitesi'nden Profesör Jeffrey Sonnenfeld konuya ilişkin açıklamasında Rus ekonomisinin hali hazırda kapsamlı uluslararası yaptırımlardan 'ciddi şekilde sarsıldığını' belirtti ve doğal gaz tedarik zincirlerini değiştirmekten en çok zarar gören tarafın Rus ekonomisi olacağını iddia etti.

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ŞİRKETLER KARINI KATLADI

Öte yandan Ukrayna savaşı ve Putin'in aldığı gaz kesintisi kararı sorası dünyada enerji fiyatları hızla artarken, İngiltere merkezli enerji devi BP yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 8,5 milyar dolar kâr ettiğini açıkladı. Şirket böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârını üçe katlamış oldu. BP’nin 6 aylık kârı 14,6 milyar dolara çıktı. Shell de geçen hafta kâr oranını önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttırdığını ve rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

FATUTAYI MÜŞTERİLER ÖDÜYOR

İngiltere’de kış aylarında enerji faturalarının yıllık 3 bin 600 sterlini aşması bekleniyor.

Uzmanlar, enerji faturalarının iki yıl boyunca aynı seviyede kalmasını öngörüyor ve bu nedenle yükselen enerji fiyatlarından enerji şirketlerinin faydalandığını, faturayı ise müşterilerin ödediğini söylüyor.