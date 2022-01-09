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Avrupa'daki hava yolu firmalarından slot uçuşlara tepki

#AVRUPA#Koronavirüs#Slot Uçuş
Avrupadaki hava yolu firmalarından slot uçuşlara tepki

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle yolcu kapasitesini doldurmayan ve boş uçuş yapan hava yolu firmaları, Avrupa Birliği’nin (AB) uçuşlara yönelik slot kurallarını gevşetmesini talep etti.

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Avrupa'daki çeşitli hava yolu firmaları, koronavirüs nedeniyle yeterince yolcu talebi olmayan seferleri AB'nin uçuş kuralları nedeniyle iptal edemediklerini ve boş uçuş yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan önde gelen hava yolu şirketlerinden Lufthansa, Air-France ve KLM, AB'nin slot kurallarını düzenlemesi veya bundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

"18 BİN GEREKSİZ UÇUŞ YAPILACAK "

Alman havayolu şirketi Lufthansa, AB'nin slot uçuş kurallarına uymak için bu kış gereksiz yere 18 bin uçuş gerçekleştirmek zorunda kalacağını söyleyerek, AB'nin kurallarına tepki gösterdi. Lufthansa'nın üst düzey yöneticisi Carsten Spohr, hava yolu firmalarının slot kuralları nedeniyle neredeyse boş seferler düzenlemek zorunda kaldığını, bu uçuşların iklime zarar verdiğini ve bunun AB Komisyonu'nun başarmak istediği iklim hedefinin tam tersi olduğunu söyledi.
Fransız havayolu firması Air France ve Hollanda'nın hava yolu firması KLM de, boş uçuş yapmaktan rahatsız olduklarını ve slot kurallarının yeniden değerlendirilmesinden yana olduklarını bildirdi.

Avrupadaki hava yolu firmalarından slot uçuşlara tepki

BELÇİKA’DAN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

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Belçika Ulaştırma Bakanı George Gilkinet de, slot sisteminde değişiklik yapılmasını talep ederek hayalet uçuşlar yapmanın AB'nin emisyon azaltma hedefleri ile uyuşmadığını söyledi. Gilkinet, slotları korumak için boş sefer düzenlenmesinin anlamsız olduğunu belirterek, söz konusu kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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İSVEÇLİ AKTİVİST THUNBERG DE AB'Yİ ELEŞTİRDİ

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de konuyla ilgili olarak AB'ye eleştiride bulundu. Brussels Airlines'ın bu kış yaklaşık 3 bin boş uçuş düzenlediğine dair haberler karşısında AB'yi eleştiren Thunberg, "AB kesinlikle bir iklim acil durumu modunda" dedi.

Avrupadaki hava yolu firmalarından slot uçuşlara tepki


AB KOMİSYONU’NDAN AÇIKLAMA

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Avrupa Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean ise slot kurallarının havayollarına boş uçuşların önlenmesi için gerekli esnekliği sağladığını söyledi. Valean, "Dikkatli olmamız gerekse de dördüncü dalga ve Omicron varyantının hava yolculuğu üzerindeki etkisi başlangıçta gibi korkulduğu kadar olumsuz ve uzun süreli olmayabilir" dedi.

Avrupadaki hava yolu firmalarından slot uçuşlara tepki

AB'deki kurallara göre hava yolu firmalarının ellerindeki slot haklarının yüzde 80’ini kullanmaları gerekiyor. AB, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan hava yolu şirketlerini rahatlatmak amacıyla bir süre yüzde 50 düşük slot kullanımına izin vermesine rağmen AB'nin slot eşiği, uçuş talebinin artmasının beklendiği yaz aylarında yüzde 64'e yükselecek. Öte yandan, AB kurallarına göre Kovid-19 gibi nedenlerle seyahat kısıtlamaları olduğunda havayolları firmaları slotları kullanmak zorunda kalmıyor.

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#AVRUPA#Koronavirüs#Slot Uçuş

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