Kara bulutlar toplandı...Avrupa'daki firmalara hayatta kalmaya çalışıyor!

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Avrupa 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşının derinleştirdiği enerji krizinin sancıları ile kışa girerken ofisler giderek daha çok soğuyor, heykeller ve tarihi binalar kararıyor. Alınan önlemler o kadar katılaştı ki ısıtmaya gücü yetmeyen bazı fırınlar kapanmaya, meyve ve sebze yetiştiricileri seralarını atıl bırakmaya hazırlanıyor.

KIŞIN YAKMAK İÇİN ODUN STOKLUYORLAR

Avrupa'nın kışı atlatabilmesi nihayetinde havanın ne kadar soğuk olduğuna olduğuna bağlı olabilir.

Avrupa'nın yoksul kısımları kışın yakmak için odun stoklarken, kısmen durumu daha iyi olan ülkeler bile daha ne kadar kesinti yapabileceklerini tartışıyor. Avrupa'da akıllardaki temel soru ise şu: 'Evleri ısıtmak, fabrikaları çalıştırmak için alınan tasarruf önlemleri yeterli olacak mı?'

MACARİSTAN'DA ELEKTRİK FATURALARINDA YÜZDE 750 ARTIŞ

Avrupa bu kış gaz olsa bile yükselen fiyatlardan dolayı ciddi bir tasarrufa zorlanıyor. Macaristan'daki işletmelerden bazıları bu yılın başından bu yana elektrik faturalarında yüzde 750'lik bir artışla karşı karşıya. Bazı işletmeler ızgaralarını günün belli saatlerinde kullanırken diğerleri lambalara hareket dedektörü takarak tasarruf etmeye çalışıyor.



SERA VE FIRINLAR KAPANMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

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Avrupa'nın kışlık gıda arzının anahtarı olan Hollanda'daki meyve ve sebze yetiştiricileri ısıtma ve aydınlatmada yaşadıkları problemlerden dolayı seralarını kapatıp kapatmamak gibi hayati bir kararla karşı karşıya.

Almanya'daki fırınlar soğutma maliyetlerini azaltmak için daha az hamur depoluyor ve fırınları daha düşük derecede çalıştırıyor. Daha küçük fırınlar ise bu kış kepenk kapatmaya hazırlanıyor.



"HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yeşil biber ve böğürtlen yetiştiren Bosch Growers yaptırdığı ekstra yalıtım ile bu kışı daha düşük sıcaklıklarla atlatabileceğini umuyor. Firmanın yetkilileri AP'ye yaptıkları açıklamada"Uzun yıllar süren çabalarımızla kazandığımız itibarı mahvetmemek için piyasada kalmak istiyoruz. Şu an hayatta kalma modundayız." ifadelerini kullandı.

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GÜNEŞ PANELİ TAKAN DA VAR, LAMBALARI DEĞİŞTİREN DE...

Madrid'de insanlar, elektrik maliyetlerini azaltmak ve enerji geçişine yardımcı olmak için güneş panelleri kurmaya başlarken AB'nin 27 üyesinin en yoksulu olan Bulgaristan'da, artan enerji maliyetleri, aileleri kemer sıkmaya zorluyor. İnsanlar bu kış yiyecek ve ilaç alamamaktan korkuyor.



Prag'da ayakta kalmaya çalışan işletmeler ise Associated Press'e lambalarını LED ampullerle değiştirdiklerini gündüzleri kesinlikle aydınlatma kullanmadıklarını anlattılar.

"ALMANYA RESESYONA GİREBİLİR"

Avrupa halkı ve işletmeleri her ne kadar kendi önlemlerini almaya çalışsa da kıta üzerinde kara bulutlar toplanmaya başladı. Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisi Almanya tehlike çanları çalan ülkelerin başında geliyor.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,7 daralacağı tahmininde bulundu ve 'Almanya 2023 yılında resesyona girebilir' uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Almanya'ya ilişkin raporunda ekonominin resesyona gittiğine yönelik işaretlerin arttığını belirtti.



