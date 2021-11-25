Avrupa yeniden virüsün merkezi! DSÖ'den 'zorunlu aşı' açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
DSÖden zorunlu aşı açıklaması Karar isyanı tetikleyebilir uyarısı geldi...DSÖ'den 'zorunlu aşı' açıklaması! 'Karar isyanı tetikleyebilir' uyarısı geldi...#DSÖ
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa yeniden virüsün merkezi! DSÖ'den 'zorunlu aşı' açıklaması

#DSÖ#Koronavirüs#Kovid-19
Avrupa yeniden virüsün merkezi DSÖden zorunlu aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili, Avrupa'nın zorunlu Kovid-19 aşısı uygulamasını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlara göre, zorunlu aşılar, geçen hafta dünyadaki koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin yüzde 60'ını yaşayan Avrupa'ya ciddi anlamda yardımcı olabilir. Prof. Anthony Costello ise zorunlu aşı kararının daha fazla isyanı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Son günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde yükseldiği Avrupa'da tehlike çanları çalmaya başladı. Ülkeler peş peşe aldıkları yeni önlemleri duyururken Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili  ülkelerin zorunlu Kovid-19 aşısı hakkında konuşmaya başlamasının zamanı geldiğini açıkladı.

ZORUNLU AŞIYI TARTIŞMANIN ZAMANI GELDİ

DSÖ Avrupa bölge müdürlüğünün genel müdürü Robb Butler, aşıların zorunlu hale getirilmesinin vakalardaki artış ışığında dikkate değer olduğunu söyledi. Butler Çarşamba günü Sky News'e yaptığı açıklamada “Bu konuşmayı hem bireysel hem de nüfus temelli bir bakış açısıyla yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu sağlıklı bir tartışma," şeklinde konuştu.

AVRUPA BİR KEZ DAHA MERKEZ HALİNE GELDİ

DSÖ, geçen hafta dünyadaki Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin yüzde 60'ının yaşanmasıyla Avrupa'nın bir kez daha Kovid-19'un merkez üssü haline geldiğini söyledi.

EN YÜKSEK VAKA ORANLARINA GÖRE AVRUPA ÜLKELERİ

Avrupa yeniden virüsün merkezi DSÖden zorunlu aşı açıklaması

Avrupa yeniden virüsün merkezi DSÖden zorunlu aşı açıklaması



DAHA FAZLA İSYANI TETİKLEYEBİLİR

Eski bir WHO direktörü ve University College London'da küresel sağlık profesörü olan Anthony Costello, zorunlu aşı kararının, aşılara güvenmeyen birçok insanı geri çekeceğini hatta daha fazla isyanı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Costello ve Butler, daha fazla maske kullanımı,hijyen ve evden çalışma gibi diğer önleyici tedbirlerin vaka sayılarını düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

ZORUNLU AŞIYA GEÇEN İLK ÜLKE AVUSTURYA

Avusturya geçen hafta Avrupa'da sokağa çıkma yasağını yeniden başlatan ve aşıyı reddedenlere 3 bin sterline kadar para cezası keserek Kovid aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu.

AVRUPA'DA AŞILAMA ORANLARI NASIL DEĞİŞİYOR?

Avrupa yeniden virüsün merkezi DSÖden zorunlu aşı açıklaması


AVRUPA ALARMA GEÇTİ

Almanya zorunlu aşılamayı düşünebileceğini belirtti. Slovakya ise dün gece gece yarısı iki haftalığına tekrar kapanma kararı aldı. Vaka oranları her zamankinden daha yüksek olan Hollanda da Cuma günü yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

İtalya Çarşamba günü, aşısızların restoran ve sinema gibi mekanlara girmesinin yasaklanacağını ve 15 Aralık'tan itibaren okullarda,emniyette ve orduda çalışanlara zorunlu aşıların uygulanacağını duyurdu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Avusturya aşısızlara kapandı Ya aşı ya da evAvusturya aşısızlara kapandı! Ya aşı ya da evHaberi görüntüle

PARA VE HAPİS CEZASI

Haberin Devamı

Vaccine dergisinde yayınlanan küresel bir incelemeye göre, bazı ülkeler aşı kurallarına uymayanlara para cezası ve hatta hapis cezası veriyor.

İlk zorunlu ulusal aşı programları 1800'lerde İtalya ve İngiltere’de çiçek hastalığı programların gelmesiyle birlikte geldi. Çiçek hastalığı halen dünya çapında tamamen ortadan kaldırılan tek insan hastalığı olma özelliğini sürdürüyor.

İngiliz hükümeti, sağlık ve bakım çalışanları dışında aşıların zorunlu hale getirilmesini reddetti. Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, "Zorunlu aşıları uygulamak B Planımızda bile yoktu ve hala da yok." dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Rusyadan flaş aşı adımı... Putin kendi üzerinde denediSon dakika: Rusya'dan flaş aşı adımı... Putin kendi üzerinde denedi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DSÖ#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu