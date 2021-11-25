Avrupa yeniden virüsün merkezi! DSÖ'den 'zorunlu aşı' açıklaması

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Son günlerde vaka sayılarının kontrolsüz bir şekilde yükseldiği Avrupa'da tehlike çanları çalmaya başladı. Ülkeler peş peşe aldıkları yeni önlemleri duyururken Dünya Sağlık Örgütü'nden bir yetkili ülkelerin zorunlu Kovid-19 aşısı hakkında konuşmaya başlamasının zamanı geldiğini açıkladı.

ZORUNLU AŞIYI TARTIŞMANIN ZAMANI GELDİ

DSÖ Avrupa bölge müdürlüğünün genel müdürü Robb Butler, aşıların zorunlu hale getirilmesinin vakalardaki artış ışığında dikkate değer olduğunu söyledi. Butler Çarşamba günü Sky News'e yaptığı açıklamada “Bu konuşmayı hem bireysel hem de nüfus temelli bir bakış açısıyla yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu sağlıklı bir tartışma," şeklinde konuştu.

AVRUPA BİR KEZ DAHA MERKEZ HALİNE GELDİ



DSÖ, geçen hafta dünyadaki Kovid-19 vakalarının ve ölümlerinin yüzde 60'ının yaşanmasıyla Avrupa'nın bir kez daha Kovid-19'un merkez üssü haline geldiğini söyledi.



EN YÜKSEK VAKA ORANLARINA GÖRE AVRUPA ÜLKELERİ



DAHA FAZLA İSYANI TETİKLEYEBİLİR



Eski bir WHO direktörü ve University College London'da küresel sağlık profesörü olan Anthony Costello, zorunlu aşı kararının, aşılara güvenmeyen birçok insanı geri çekeceğini hatta daha fazla isyanı tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.



Costello ve Butler, daha fazla maske kullanımı,hijyen ve evden çalışma gibi diğer önleyici tedbirlerin vaka sayılarını düşürmeye yardımcı olabileceğini söyledi.



ZORUNLU AŞIYA GEÇEN İLK ÜLKE AVUSTURYA



Avusturya geçen hafta Avrupa'da sokağa çıkma yasağını yeniden başlatan ve aşıyı reddedenlere 3 bin sterline kadar para cezası keserek Kovid aşısını zorunlu kılan ilk ülke oldu.



AVRUPA'DA AŞILAMA ORANLARI NASIL DEĞİŞİYOR?



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Gözden Kaçmasın Avusturya aşısızlara kapandı! Ya aşı ya da ev Haberi görüntüle

Almanya zorunlu aşılamayı düşünebileceğini belirtti. Slovakya ise dün gece gece yarısı iki haftalığına tekrar kapanma kararı aldı. Vaka oranları her zamankinden daha yüksek olan Hollanda da Cuma günü yeni önlemler almaya hazırlanıyor.İtalya Çarşamba günü, aşısızların restoran ve sinema gibi mekanlara girmesinin yasaklanacağını ve 15 Aralık'tan itibaren okullarda,emniyette ve orduda çalışanlara zorunlu aşıların uygulanacağını duyurdu.

PARA VE HAPİS CEZASI

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Vaccine dergisinde yayınlanan küresel bir incelemeye göre, bazı ülkeler aşı kurallarına uymayanlara para cezası ve hatta hapis cezası veriyor.



İlk zorunlu ulusal aşı programları 1800'lerde İtalya ve İngiltere’de çiçek hastalığı programların gelmesiyle birlikte geldi. Çiçek hastalığı halen dünya çapında tamamen ortadan kaldırılan tek insan hastalığı olma özelliğini sürdürüyor.



İngiliz hükümeti, sağlık ve bakım çalışanları dışında aşıların zorunlu hale getirilmesini reddetti. Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, "Zorunlu aşıları uygulamak B Planımızda bile yoktu ve hala da yok." dedi.