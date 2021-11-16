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Avusturya aşısızlara kapandı! Ya aşı ya da ev

#Avusturya#Kapanma#Aşı
Avusturya aşısızlara kapandı Ya aşı ya da ev

Avusturya’da koronavirüs aşısı yaptırmayanlar için sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Aşı yaptırmamış yaklaşık 2 milyon Avusturyalı iş, eğitim, zorunlu ihtiyaçlar ve sağlık gerekçesi dışında sokağa çıkamayacak. Yasağı ihlal edene 1450 Euro ceza kesilecek.

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Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, önceki gün bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadelede alınan yeni önlemleri açıklarken 12 yaş üstü aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması getirileceğini duyurmuştu. “Bu kararı kolay almadık ama gerekli olan buydu. Nüfusun üçte birine, kısıtlı sebepler dışında evde kalın diyoruz” diyen Schallenberg kısıtlamalara uymayanlara ceza kesileceğini vurgulamıştı. Karar dün uygulamaya girdi. Ülkede aşı yaptırmamış yaklaşık 2 milyon kişi iş, eğitim, zorunlu ihtiyaçların karşılanması ve sağlık gerekçesi dışında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutuluyor.

DÖRDÜNCÜ DALGA

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da dördüncü dalganın ülkeyi ciddi şekilde etkisi altına aldığına, uzmanların yeni önlemler hususunda hemfikir olduğuna dikkati çekti. Mückstein, aşı yaptırmış ve son 6 ayda hastalığı geçirmiş kişiler dışında ülke genelinde tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi. Bakan, amaçlarının aşıya teşvik etmek ve sosyal hayattaki temasları yüzde 30 oranında düşürmek olduğunu söyledi.

KRİTİK EŞİK 600

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Ülkede hastalık özellikle aşı yaptırmayanlarda çok daha etkili. Hastalığı ağır geçiren ya da yoğun bakım hastalarının büyük çoğunluğu aşı yaptırmayanlardan oluşuyor. Hükümet daha önce yoğun bakımdaki hasta sayısı 600’ü aştığında aşısızlar için kapanma tedbirleri uygulayacağını duyurmuştu. Şu an bu sayı 433. Ancak vaka sayılarının tahmin edilenden daha hızlı artması, hükümeti daha çabuk harekete geçmeye itti.

YÜZDE 65'İ TAM AŞILI

Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük aşılanma oranlarından birine sahip olan Avusturya’nın nüfusu 8.9 milyon. Nüfusun yaklaşık yüzde 65’i tam aşılı. Başbakan Schallenberg, “utanç verici şekilde düşük olan aşılanma oranını yukarı çekmek zorunda olduklarını” söyledi.

YASAĞI DELENE CEZA

Kısıtlama ilk etapta 10 gün sürecek ve görevliler sık sık devriye gezerek ihlalleri tespit edecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenler 1450 Euro’ya varan para cezalarıyla karşılaşacak.

Avusturya aşısızlara kapandı Ya aşı ya da ev


AŞI KUYRUĞU

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Kısıtlamanın ilk günü aşı yapılan otobüslerin önünde sıra, trafikte polisten aşı kontrolü vardı. 

 

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#Avusturya#Kapanma#Aşı

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