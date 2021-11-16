Birbirlerine sarıldıkları için dayak yediler! Ahlaksız saldırı

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İstanbul Üsküdar’da üniversite öğrencisi Gökçe K. (24) ve yönetmenlik yapan erkek arkadaşı Mehmet Oktay B. (28), 11 Kasım gecesi saat 00.50’de vapur iskelesine doğru yürüyordu. İddiaya göre, tarihi Eminönü Kahvecisi’nin önünden geçtikleri sırada, işyeri sorumlusu ve işyeri çalışanı Hakan Dursun (32) ve Muhammet Dursun (23), “Burada camiler var, siz burada böyle sarılamazsınız, ahlaksızlık yaptınız, siz Müslüman değil misiniz?” dedi.

GENÇLERİ TAKİP ETTİLER

Çıkan tartışmanın ardından çift, yollarına devam etti. Gençleri takip eden işyeri müşterisi olan F.S. (24) ile işyeri çalışanı Ayetullah Saçık (25) ve Seyithan Dursun (30) gençlere saldırdı. Mehmet Oktay B. darp edilirken, müdahale etmeye çalışan genç kız da saldırganlar tarafından yerde sürüklendi. Çiftin şikâyeti üzerine polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak, Hakan Dursun, Muhammet Dursun, F.S., Ayetullah Saçık ve Seyithan Dursun’u gözaltına aldı. ‘Kasten yaralama’ suçlamasıyla sorgulanan 5 kişi serbest kaldı.

Hürriyet’e konuşan Mehmet Oktay B., “Gökçe’nin annesi beni yemeğe davet etmişti. Çok yediğimizi düşündük, dolaştık. Birazcık şakalaşıp, birazcık da soğuk olduğu için birbirimize sarıldık. 2 kişi gelip ‘Sarılmayın, burada cami var. Ahlaksızlık yaptınız’ dedi. İki bekçi geldi, ayrıldık. Arkamızdan iki kişi geldi. Birisi bana ‘Sen kime kafa tutuyorsun?’ dedi ve kafa attı. Ardından 3-4 kişi daha geldi bana saldırmaya başladı. Saldırganlardan biri kız arkadaşımı tutup sürüklemeye başladı. Yumruk darbeleri aldım üst üste. Belediye işçileri kurtardı bizi” dedi.

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‘BİZE İFTİRA ATTILAR’

Kahvecideki çalışanlardan Burak Demiral, “Kızın çığlık atması üzerine Hakan abi yanlarına yaklaştı. Kavga ediyorlar sandık. Sonra öpüşmeye başladılar. Biz de ‘Gençler burası cami önü’ dedik. Gece bekçisi geldi, çifti uzaklaştırdı. İşyerinin önünden geçerken kız küfür etti. Bir müşteri de ‘Ne küfür ediyorsunuz’ diye tepki gösterdi. Müşteri de peşlerinden gitti. Sonra tartışma büyümüş. O kısma biz müdahil olmadık. Bize iftira attılar. Biz de şikâyetçi olduk” dedi.

'ENDİŞELİYİM'

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Gökçe K., yaşadıklarını Twitter hesabından paylaşınca olay TT listesine girdi. Gökçe K., Twitter hesabından, “Üsküdar’da ikamet eden 24 yaşında bir kadın öğrenciyim. Ben her gün evime giderken önünden geçtiğim yerde bu adamlar oradayken evime nasıl gideceğimin endişesini taşıyorum. Kendimi asla güvende hissetmiyorum” diyerek isyan etti.