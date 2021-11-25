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Son dakika: Rusya'dan flaş aşı adımı... Putin kendi üzerinde denedi!
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Pandeminin seyrini değiştireceği belirtilen yeni aşının denemelerinde ülkenin devlet başkanı Putin de yer aldı.
Dünya 2019'un son günlerinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün pençesinde... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Bunun meyvelerini de topluyoruz. Virüse karşı elimizdeki en önemli silah olan aşı ve acil kullanım onayı almaya başlayan ilaçları bu çalışmalara borçluyuz.
PUTIN DE DENEDİ!
Takviye aşısının ardından hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda kameralara konuşan Putin, Sputnik V ve tek doz Sputnik Light'ın yapımcısı Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmekte olan burun içi aşının denenmesinde de gönüllü olarak yer aldığını açıkladı.
DENEYİ DUYAR DUYMAZ GÖNÜLLÜ OLDU
RIA Novosti haber ajansının aktardığı kadarıyla, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının burun spreyi formunun klinik denemeleri ekim ayı ortalarında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.
Gamaleya'nın müdür yardımcısı Denis Logunov, Gamaleya hala burun aşısının etkinliğini test etmekte olduğunu sölyedi. Pazar günü takviye aşısını olan Putin’le kameralar önünde sohbet eden Logunov, "Bunun temelde etikete aykırı bir uygulama olduğunu itiraf etmeliyim, her zamanki gibi çalışanlarımız üzerinde test ediyoruz" lafını edince Putin hemen "bu deneyde yer alıp alamayacağını" sorarak deneye dahil oldu.
AMAÇ BARİYER BAĞIŞIKLIĞINI HAREKETE GEÇİRMEK
Logunov, burun içi formun Covid-19 bağlamında "burun ve farenkste bulunan bağışıklık organlarımızı ifade eden bariyer bağışıklığını harekete geçirmek" için geliştirildiğini söyledi.
"Parenteral yöntemle veya kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanan aşıların da etkili olduğunu biliyoruz" diyen Logunov, "Ancak sözde enfeksiyon ve semptomatik hastalıktan bağışıklığı harekete geçirme kabiliyetleri sınırlı. Bariyer bağışıklığını harekete geçirmek için etki faktörünü mukoza zarlarından vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Logunov'a göre, nazal aşının "sadece tamamlanması için biraz zaman gerekiyor.” Daha sonra klinik testlere gireceğini ve bundan sonra yeni aşının piyasaya sunumuna başlamayı planladıklarını söyleyen Logunov, aşının "rahat, ağrısız ve olabildiğince minimum yan etkili" olacağının altını çizdi.
ALMANYA'DAN 'SÜPER AŞI' ADIMI
Öte yandan Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısından ilk sonuçlar geldi. Koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti.
BIONTECH'TEN 3.5 KAT DAHA FAZLA
Bilim insanları aşının T-hücresi tepkisinin "SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını" söyledi. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının, Pfizer/BioNTech aşısının 3,5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T-hücresi ürettiğini gösteriyor.
Ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor.
İnsanları enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T-hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışırlar. Ancak, antikor seviyeleri genellikle zamanla azalır ve artırılmaya ihtiyaç duyarken, T-hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilirler.
YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
“Antikor tepkisi, virüs tarafından saldırıya uğradığınızda vücudun ani tepkisini veya savunmasını yönlendiren şeydir. T hücresi tepkisinin gelmesi biraz daha uzun sürer ama daha dayanıklıdır, daha uzun sürer ve vücut onu hatırlar,” diyen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da verdiği bir demeçte T-hücrelerinin özellikle yaşlı insanlarda bağışıklık tepkisinin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunun altını çizdi.