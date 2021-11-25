Son dakika: Rusya'dan flaş aşı adımı... Putin kendi üzerinde denedi!

Gamaleya'nın müdür yardımcısı Denis Logunov, Gamaleya hala burun aşısının etkinliğini test etmekte olduğunu sölyedi. Pazar günü takviye aşısını olan Putin’le kameralar önünde sohbet eden Logunov, "Bunun temelde etikete aykırı bir uygulama olduğunu itiraf etmeliyim, her zamanki gibi çalışanlarımız üzerinde test ediyoruz" lafını edince Putin hemen "bu deneyde yer alıp alamayacağını" sorarak deneye dahil oldu.