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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 15:14 | 

Son dakika: Rusya'dan flaş aşı adımı... Putin kendi üzerinde denedi!

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. Pandeminin seyrini değiştireceği belirtilen yeni aşının denemelerinde ülkenin devlet başkanı Putin de yer aldı.

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Dünya 2019'un son günlerinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün pençesinde... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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5 milyondan fazla hayata mal olan virüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor.
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Bunun meyvelerini de topluyoruz. Virüse karşı elimizdeki en önemli silah olan aşı ve acil kullanım onayı almaya başlayan ilaçları bu çalışmalara borçluyuz.
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Rusya'dan gelen son haber ise bir hayli ilginç. Zira Rusya pandeminin seyrini değiştirebileceğini öne sürdüğü bir aşı için geri sayıma geçmiş dudumda.
5PUTIN DE DENEDİ

PUTIN DE DENEDİ!

Takviye aşısının ardından hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda kameralara konuşan Putin, Sputnik V ve tek doz Sputnik Light'ın yapımcısı Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmekte olan burun içi aşının denenmesinde de gönüllü olarak yer aldığını açıkladı.
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Burun içi aşıdan sonra “bir şey hissetmediğini” söyleyen Putin, bakanlarına dönüp “Bugün, enjeksiyon ve burundan ikinci kısmı kapsayan bu iki işlemden sonra sabah spora gittim. Dolayısıyla her şeyin bilim adamlarımızın söylediği gibi geliştiğine tanıklık edebilirim.” dedi.
7DENEYİ DUYAR DUYMAZ GÖNÜLLÜ OLDU

DENEYİ DUYAR DUYMAZ GÖNÜLLÜ OLDU

RIA Novosti haber ajansının aktardığı kadarıyla, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının burun spreyi formunun klinik denemeleri ekim ayı ortalarında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.
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Gamaleya'nın müdür yardımcısı Denis Logunov, Gamaleya hala burun aşısının etkinliğini test etmekte olduğunu sölyedi. Pazar günü takviye aşısını olan Putin’le kameralar önünde sohbet eden Logunov, "Bunun temelde etikete aykırı bir uygulama olduğunu itiraf etmeliyim, her zamanki gibi çalışanlarımız üzerinde test ediyoruz" lafını edince Putin hemen "bu deneyde yer alıp alamayacağını" sorarak deneye dahil oldu.
9AMAÇ BARİYER BAĞIŞIKLIĞINI HAREKETE GEÇİRMEK

AMAÇ BARİYER BAĞIŞIKLIĞINI HAREKETE GEÇİRMEK

Logunov, burun içi formun Covid-19 bağlamında "burun ve farenkste bulunan bağışıklık organlarımızı ifade eden bariyer bağışıklığını harekete geçirmek" için geliştirildiğini söyledi.
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"Parenteral yöntemle veya kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanan aşıların da etkili olduğunu biliyoruz" diyen Logunov, "Ancak sözde enfeksiyon ve semptomatik hastalıktan bağışıklığı harekete geçirme kabiliyetleri sınırlı. Bariyer bağışıklığını harekete geçirmek için etki faktörünü mukoza zarlarından vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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Logunov'a göre, nazal aşının "sadece tamamlanması için biraz zaman gerekiyor.” Daha sonra klinik testlere gireceğini ve bundan sonra yeni aşının piyasaya sunumuna başlamayı planladıklarını söyleyen Logunov, aşının "rahat, ağrısız ve olabildiğince minimum yan etkili" olacağının altını çizdi.
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Putin, bundan önce, ikinci doz Sputnik V aşısından altı ayın geçmesinin ardından Rus yapımı bir Sputnik Light takviye aşısı yaptırmıştı.
13ALMANYADAN SÜPER AŞI ADIMI

ALMANYA'DAN 'SÜPER AŞI' ADIMI

Öte yandan Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısından ilk sonuçlar geldi. Koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti.
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Deneme verilerine göre, halihazırda kullanımda olan aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretiyor. Bu yılın başında deneysel aşıyı olan 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri, aşının güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini gösterdi.
15BIONTECHTEN 3.5 KAT DAHA FAZLA

BIONTECH'TEN 3.5 KAT DAHA FAZLA

Bilim insanları aşının T-hücresi tepkisinin "SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını" söyledi. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının, Pfizer/BioNTech aşısının 3,5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T-hücresi ürettiğini gösteriyor.
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Araştırmacılar ayrıca, aşı kaynaklı T-hücresi tepkilerinin, mevcut endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğini belirtiyor. Umut verici sonuçlar elde eden denemeye katılan hiç kimsenin T-hücre aşısı olmaları ardından geçen üç ay içinde Covid testi pozitif çıkmadı.
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Ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor.
18T HÜCRE TEPKİSİ DAHA DAYANIKLI

T HÜCRE TEPKİSİ DAHA DAYANIKLI

İnsanları hastalığa karşı daha fazla korumanın bir yolu olarak T-hücreleri, aşı üreticileri ve klinisyenlerin gittikçe ilgisini çekmeye devam ediyor.
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İnsanları enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T-hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışırlar. Ancak, antikor seviyeleri genellikle zamanla azalır ve artırılmaya ihtiyaç duyarken, T-hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilirler.
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Aşılardan elde edilen T-hücre seviyelerinin Covid'e karşı uzun vadeli koruma sağlamada anahtar olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya devam etse de kişinin bünyesindeki T hücresi sayısının ölçümü zorluğunu korumaya devam ediyor.
21YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

“Antikor tepkisi, virüs tarafından saldırıya uğradığınızda vücudun ani tepkisini veya savunmasını yönlendiren şeydir. T hücresi tepkisinin gelmesi biraz daha uzun sürer ama daha dayanıklıdır, daha uzun sürer ve vücut onu hatırlar,” diyen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da verdiği bir demeçte T-hücrelerinin özellikle yaşlı insanlarda bağışıklık tepkisinin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunun altını çizdi.
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