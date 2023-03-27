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Atina’yı şaşırtan mektup

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atina#Miçotakis
Atina’yı şaşırtan mektup
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunan Başbakanı Miçotakis’e yolladığı 25 Mart Yunan milli bayramı kutlama mektubu Atina’yı hem şaşırttı hem de “Eşi görülmemiş bir gelişme, buzlar eriyor” gibi başlıklarla gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 25 Mart Yunan milli bayramı nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e gönderdiği kutlama mektubu, Atina’da 6 Şubat depremlerinden sonra, Türk-Yunan ilişkilerinde değişen ortamın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Yunanların, 1821’de Osmanlı’ya karşı isyan başlatmalarını simgeleyen 25 Mart milli bayramı için ABD Başkanı Joe Biden dahil pek çok yabancı lider kutlama mesajları göndermelerine rağmen, Atina’da en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da mevkidaşı Nikos Dendias’a yazdıkları mektuplar konuşuldu.

‘BÜYÜK SÜRPRİZ’

Yunan televizyonları haber bültenlerinde, milli bayram nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenlerinin hemen ardından “şaşırtıcı gelişme”, “büyük sürpriz” ve “Türkiye’den dostluk taarruzu” diyerek, Erdoğan ve Çavuşoğlu’nun mektuplarına geniş yer verdiler. Haber siteleri de bu mektupları manşetlerine taşıdı. Haber sitelerinden Proto Thema, “Eşi görülmemiş bir gelişme. Türk siyasetçilerin tutumu etkileyici. Buzlar eriyor” ifadesini kullandı. Skai, “Türk siyasi yönetiminin, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesini başlatmasının yıldönümündeki tavırları, köklü bir değişikliği gösteriyor” dedi. Alpha ise “Erdoğan’dan samimi mektup” yorumunu yaptı.

ÇAVUŞOĞLU DA YAZDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kutlama mektubunda Yunan hükümeti ve halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür etti. Ortak çabalarla Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Sevgili Nikos” diye başlayan mektubunda, “İki ülke arasındaki iyi komşuluk bağlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyorum. İlişkilerimizdeki mevcut olumlu gidişata daha fazla katkı sağlamaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atina#Miçotakis

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