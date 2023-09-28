Atina’nın gözü yeni göç anlaşmasında

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Yasadışı göç konusu, Miçotakis başkanlığında Atina’da yapılan Savunma ve Dışişleri Konseyi toplantısında ele alındı. Toplantıda, Türkiye ile bir anlaşmanın kilit bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, geçtiğimiz günlerde, devlet televizyonu ERT’ye demecinde, Ankara ile Atina arasındaki YDİK toplantısında bir anlaşma imzalanmasına çalışıldığını belirterek, “İkili değil, Türkiye ile AB arasında bir anlaşma için çalışıyoruz. 2016’daki anlaşmanın genişletilerek yenilenmesi sözkonusu. Sadece daha fazla para değil, Türkiye’ye başka şeyler de verilmesi gerek” demişti.

VİZE KOLAYLIĞI MASADA

Yunan kaynaklara göre, Atina, Türk tarafından deniz ve kara sınırlarını yasadışı göçe karşı daha sıkı denetimler gerçekleştirmesini ve geri iadeleri kabul etmesini istiyor. Buna karşı, AB’den Türkiye’ye daha fazla maddi destek verilmesi ve tam olarak kaldırılmasa da Schengen bölgesini ziyaret edecek Türk turistlere uygulanan vize zorunluluğunda, gevşemeler sağlanmasına çalışıyor.

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EGE’DE YUNAN TATBİKATI BAŞLADI

Türkiye ile Yunanistan arasında, Ege’de yaz aylarında askeri tatbikattan kaçınılmasına ilişkin gayri resmi anlaşmanın sona ermesinin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin kara, deniz ve hava birliklerinin katılımıyla planladığı ‘Parmenion’ tatbikatı dün başladı. Öte yandan Ta Nea gazetesi, tatbikatta uygulanacak senaryolar arasında Sisam (Samos) adasına yönelik düşman saldırısına karşı atılacak adımların da bulunduğunu yazdı.