Atina’dan bayram jesti... Selanik’teki Yeni Cami’de bayram namazı kılınacak

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Yunan hükümeti, 6 yıl sonra Selanik’teki Yeni Cami’de bayram namazı kılınmasına izin verdi. Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, 10 Nisan’daki Ramazan Bayramı münasebetiyle Selanik’teki Yeni Cami’nin bayram namazı için tahsis edileceği belirtildi. Açıklamada, “Müslümanlara ramazan ayının sevgi, hayırseverlik ve iyilikler dolu bir ay olmasını dileriz” ifadesi de dikkat çekti.

İMAM KİM OLACAK

Yunan makamları, Selanik’teki Müslüman derneklerin 2018’den bu yana bayram namazını Yeni Cami’de kılınmasına ilişkin taleplerini kabul etmiyordu. Yeni Cami’nin bayram namazı için açılmasına izin verilmesi Selanik’te yaşayan Müslümanlar tarafından da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Ancak, bayram namazını kıldıracak din adamlarının da şehirdeki Müslüman cemaat tarafından itibar gören kişilerden biri olması yönünde talep var. Ancak Yunan medyasında, Selanik’te bayram namazını kıldıracak imamın, Yunan devleti tarafından belirleneceği haberleri yer aldı.

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Yeni Cami bayram namazı için 90 yıl sonra ilk kez 2013’te açıldı. Ancak, İskeçe’den tayinli imam ve müezzinin gönderilmesi üzerine, bayram namazına sadece bir kişi katılmış saflar boş kalmıştı.

6 YIL SONRA İLK

2018’in Kurban Bayramı’nda ise Yunan tarafı tayinli imam ve müezzinde ısrar etmeyince, Yeni Cami’de bayram namazı yaklaşık 250 kişinin katılımı ile kılınmıştı. Bu tarihten sonra Yeni Cami’de bayram namazı kılınmadı. Bu durumda, koronavirüs pandemisi dönemindeki yasakların da etkisi oldu.

MİNARESİ SÖKÜLDÜ

Hamidiye Camisi olarak da bilinen Yeni Cami, Selanik’te inşa edilen son camidir. Yahudilik’ten İslamiyet’e dönen varlıklı ailelerin yaşadığı Hamidiye Mahallesi’nde ikâmet eden ve sonradan İslamiyet’i kabul eden zengin fes tüccarı Ahmet Kapancı tarafından planları İtalyan mimar Vitaliano Poselli’ye çizdirilerek 1902 yılında inşa ettirildi. Cami, Yahudilikten Müslümanlığa geçen cemaatin ibadethanesi olarak bilinmektedir. 1925’te minaresi kaldırılarak arkeoloji müzesine dönüştürülen Yeni Cami, 1986’da restore edildi ve günümüze kadar Selanik Belediyesi’nin sergi salonu olarak kullanıldı. m Yorgo KIRBAKİ