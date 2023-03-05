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Atina'da tren kazası protestosunda göstericiler polisle çatıştı

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#Yunanistan#Protesto#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 17:48

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasının ardından başkent Atina'da sokaklara inen binlerce protestocu, polisle çatıştı. Çatışmalar esnasında gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

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Yunanistan’da meydana gelen tren kazasına yönelik protestolar devam ediyor.

Başkent Atina'da sendikaların ve siyasi örgütlerin çağrısıyla binlerce kişi sokaklara indi. Ellerinde siyah balonlarla Sintagma Meydanı'ndaki parlamento binası önünde bir araya gelen protestocular, "katil hükümet" yazılı pankartlar açtı. Demiryolu şirketi Hellenic Train'e atıfta bulunan binlerce protestocu, "Onlarınki kar, bizimki ölü" sloganları attı. Demiryolu sendikası liderlerinin konuşmalarının ardından protesto daha da alevlendi.

Binlerce protestocu, meydanda konuşlanan polisle çatıştı. Protestocular, polislere taş, molotof kokteyli, şişe, havai fişek ve bilye fırlattı. Polis de öfkeli kalabalığı dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis ve protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 2 basın mensubu da yaralandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

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BAŞBAKAN MİÇOTAKİS ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Yunan halkından ve özellikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilemişti.

Atinada tren kazası protestosunda göstericiler polisle çatıştı

Miçotakis, "Yunanistan'da 2023 yılında iki trenin aynı hat üzerinde karşı karşıya gelecek şekilde uzun süre seyir halinde olmasının kimse tarafından fark edilmemesi mümkün değil. İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek, kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor" demişti.

57 KİŞİYE MEZAR OLDU

Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin geçtiğimiz çarşamba günü Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı.

Kazada 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan hala haber alınamadığı açıklanmıştı. Demiryolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu.

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Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

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#Yunanistan#Protesto#Dünya

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