Atina’da Erdoğan rüzgarı sürüyor

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Yunanistan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altı yıl aradan sonra, geçen hafta perşembe günü gerçekleştirdiği Atina ziyareti ve Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin (YDİK) 7 yıl sonra tekrar toplanmasının yankıları sürüyor. Yunan başkentinde genel kanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Kiriakos Miçotakis’in önce nisan ayında Ankara’da, ardından da temmuz ayında Washington’daki NATO zirvesinde tekrar bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarından dolayı, huzur ortamının en azından sekiz ay daha devam edeceği şeklinde. İki liderin imzaladıkları ‘Atina Bildirgesi’ de, her ne kadar bağlayıcı olmasa da “gerektiğinde kurtarıcı ağ görevi yapabileceği” şeklinde değerlendiriliyor. Atina’da ayrıca, ciddi anlaşmazlıkların çözüm ihtimalinin de 2024 sonunda belli olacağı ileri sürülüyor.

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‘BAŞIMA NELER GELDİ’

Bu arada dünkü Yunan gazetelerinde iki liderin görüşmesi ve çalışma yemeği şeklinde geçen YDİK toplantısından ilginç sohbet notları sızdı. Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede “Önemli sorunlara çözüm bulalım” ve “Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hakları bizim için her şeyden önemli” dediğini iddia etti. Real News sitesindeki haberde, liderler görüşmesinde Erdoğan’ın sık sık futbol oynadığını söylemesi üzerine Miçotakis’in de Dubai’deki İklim Zirvesi arefesinde Atina’da basketbol oynarken, yakın bir arkadaşının dirseğinin gözüne gelmesini anlattığı, “Sorma Tayyip, başıma ne geldi. Dubai’de gözümdeki morluğu gizlemeye çalışarak dolaştım” dediği öne sürüldü. To Vima gazetesinin iddiasına göre ise Atina’ya beklenenden 45 dakika erken gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP salonunda, Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ile Yunanistan’ın yönetim sistemi ile ilgili detayları ve parlamentodaki partilerin sandalye dağılımı hakkında sohbet etti. Miçotakis’in ayrıca Kapadokya’yı ziyaret ederek manzarayı balondan izleme arzusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı bildirildi.