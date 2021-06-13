Atina, Erdoğan ile görüşmeye kilitlendi

Yunan başkentindeki diplomasi çevrelerine göre, Erdoğan-Miçotakis görüşmesi ile ilgili beklentiler şunlar:

* İki lider “pozitif gündem” ağırlıklı diyaloğa öncelik verecekler. Ekonomi, ticaret, turizm, enerji gibi alanlarda işbirliğine yönelik, masada bulunan 25 projeye ivme kazandıracaklar.

* Siyasi düzeyde ise diyaloğun, dışişleri ve (istişari görüşmeler), askeri (güven arttırıcı önlemler) düzeyde sürdürmeyi kararlaştıracaklar.

* Önemli sorunlarda, tarafların pozisyonlarında herhangi bir değişiklik olmadan, hedef, Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin bir yaz mevsiminin yaşanması. Bu bir çeşit “moratoryum” mutabakatı ile de sağlanabilir.

* Erdoğan ve Miçotakis, kalabalık heyetlerin de yer aldığı daha önceki iki görüşmelerinin (2019 Eylül ve Aralık) aksine, bu defa başbaşa konuşacaklar. Böylece çok daha rahat ve samimi bir ortamda biraraya gelecekler.

* Erdoğan’ın Miçotakis’ten önce Biden ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin sonuçları, Erdoğan’ın Miçotakis ile görüşmesindeki tavrını etkileyebilir. Erdoğan-Biden görüşmesinin iyi geçmesi Miçotakis’in işine gelir.

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