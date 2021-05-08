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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Astronotların film keyfi sosyal medyada!

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Astronotların film keyfi sosyal medyada!

Astronotlar boş vakitlerinde ne yaparlar? Yerçekimsiz ortamda yaşamak nasıl bir deneyimdir? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Fransız astronot Thomas Pesquet, ses getiren sosyal medya paylaşımında bu sorulara eğlenceli bir cevap vererek gündeme geldi.

Geçen ay SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet, boş zamanlarında ne yaptıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) operasyonuyla, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen 4 astronottan biri olan Thomas Pesquet, sosyal medya hesabından boş zamanlarında ne yaptıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Pesquet, “Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Bazen film izliyoruz. Ekranı ve projektörü kurup, sabit veya süzülür halde rahat bir pozisyon bulup, kendimize içecek hazırlayıp filmin tadını çıkarıyoruz. Evet, film romantik komediydi ancak seçim sırası ben de değildi yine de keyif aldım” ifadelerini kullandı.

Astronotların film keyfi sosyal medyada

SPACEX,  GEÇEN AY 4 ASTRONOTU DAHA UZAY İSTASYONUNA GÖNDERDİ

NASA’nın operasyonuyla 2’si ABD’li, diğerleri Fransız ve Japon olmak üzere 4 astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle  geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmişti.  Florida eyaletindeki Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi’nden Falcon 9 roketinde bulunan Dragon kapsülünde ISS’e giden astronotların, Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve ABD’li Shane Kimbrough ile Megan McArthur olduğu belirtilmişti.

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3 FRANSIZ AŞÇILIK KURUMU ÖZEL MENÜ HAZIRLAMIŞTI

ISS’e giden ekibe sadece özel günlerde tüketmek için üç ayrı Fransız aşçılık kurumu tarafından menü hazırlanmıştı. Pesquet’in yanında ıstakoz, dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates kekleri ve karamelize armutlu bademli tartlar götürdüğü belirtilmiş ve Pesquet bu konuda yaptığı açıklamada “Bir Fransız'ı uzaya gönderdiğinizde çok fazla beklenti olur” demişti.

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