NASA astronotu ve kozmonotların ISS’e yolculuğu başladı

NASA astronotu Mark Vande Hel ile Rus kozmonotlar Oleg Novitskly ve Pyotr Dubrov’u taşıyan Soyuz MS-18 roketi Kazakistan’ın Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatıldı. NASA astronotu ve kozmonotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yolculuğunun 3 saat süreceği ifade edildi. Fırlatma öncesi basın toplantısında konuşan astronot ve kozmonotlar, uzaya ilk çıkan kişi Yuriy Garagin’i onurlandırmak için 60’ıncı yıl dönümü kapsamında kutlama yapacaklarını ve sıkı çalışacaklarını belirtti. Yuriy Garagin, Sovyetler Birliği döneminde 12 Nisan 1961’de Garagin’i uzaya göndermişti. Garagin, dünya yörüngesinde 108 dakika kalarak, ulusal kahraman olmuştu.

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