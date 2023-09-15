'Askeri uyku' tekniği ile sadece 2 dakikada uykuya dalabilirsiniz! Uykusuzluk çekenler dikkat...

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Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'un kullanıcıları, 'askeri uyku' tekniği olarak adlandırılan bu yöntemin sadece iki dakika içinde uykuya dalmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor.

İngiliz Mirror gazetesi 'askeri uyku' tekniğinin silahlı kuvvetler tarafından herhangi bir zamanda kolayca uykuya dalmak için geliştirildiği, bunun askerlerin enerjilerini tekrardan toparlayabilmeleri için hayati önem taşıdığını yazdı.

"6 HAFTALIK BİR PRATİK GEREKLİ"

TikTok'ta 1.7 milyon takipçisi olan fitness antrenörü Justin Agustin, söz konusu tekniğin nasıl uygulanacağını takipçileri ile paylaştı ve tekniğin deneyenlerin yüzde 96'sında işe yaraması için altı haftalık pratik gerektiğini iddia etti.

Agustin'in 7,2 milyondan fazla kez izlenen videosu TikTok'ta yeniden gündeme taşındı ve kısa sürede viral hale geldi.



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Peki söz konusu teknik nasıl uygulanıyor? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

1-Tüm yüzünüzü gevşetin: Gözlerinizi kapatın. Yavaş ve derin nefes alın. Sonra yavaşça tüm yüz kaslarınızı gevşetin. Çenenizi, yanaklarınızı, ağzınızı, dilinizi ve gözlerinizi rahat bırakın.

2-Omuzlarınızı ve ellerinizi rahat bırakın: Her türlü gerginliği bırakın. Boynunuzu ve omuzlarınızı gevşetin, yatağa gömüldüğünüzü hissedin. Sonra sağ kolunuzun üst kısmından başlayın ve bisepslerinizi, ön kollarınızı ve ellerinizi yavaşça gevşetin. Bunu diğer kol için de tekrarlayın. Yavaş ve derin nefes almaya devam edin.

3-Nefes verin ve göğsünüzü gevşetin: Omuzlarınız ve kollarınız rahat olsun.

4-Bacaklarınızı gevşetin: Sağ uyluğunuzun yatağa gömülmesine izin verin. Sonra aynısını baldırınız, ayak bileğiniz ve ayağınız için yapın. İşlemi sol bacağınızda da tekrarlayın.

5- Şimdi zihninizi temizleyin: Zihninizde bir görüntü tutmayı deneyin. Rahatlatıcı bir şey seçin.

Eğer bu işe yaramazsa, 'Düşünme' kelimesini 10 saniye boyunca tekrarlamayı deneyin. Bu sizi uyanık tutabilecek her ne ise onu düşünmekten alıkoyacaktır.



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Uykusuzluktan şikayetçi sosyal medya kullanıcıları videoya yorum yağdırdı.

Kullanıcılardan biri "Ben bir askerim bu teknik bana öğretildi. Kesinlikle işe yarıyor" dedi. Başka bir kullanıcı ise TSSB nedeniyle uykusuzluk çektiğini ve doktorunun kendine bu tekniği öğrettiğini belirterek "İnanın bana bir kez öğrendiğinizde %100 işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Tekniği deneyip rahat bir uyku çektiğini iddia eden başka bir yorumcu ise tekniğe temkinli yaklaşarak "Heyecanlanmak için biraz erken olabilir ama 40 küsur yıllık uykusuzluktan sonra dün gece düzgün bir uyku çektim" dedi.