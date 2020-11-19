Aşırı sağcı kişiden silah alan eyalet bakanı istifa etti

Ülkenin doğu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern’in İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Caffier’in karıştığı skandalı Berlin’de yayınlanan “Taz” gazetesi ortaya çıkardı. Av tutkunu olan Bakan Caffier’in aşırı sağ çevrelerle bağı olduğu iddiaları üzerine Eyalet Başbakanı Sosyal Demokrat partili (SPD) Manuela Schwesig, İçişleri Bakanı’nı Eyalet Meclisi’nde açıklama yapmaya çağırdı. Caffier bunun üzerine istifasını sundu. Caffier, ülkede bu görevi en uzun süre yürüten isimdi.