Aşırı ısınan cihaz ya da ekranınızda beliren bir nokta... İşte telefonunuzun izlendiğini gösteren işaretler....

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 11:28
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Finlandiyalı profesyonel bir hacker, telefon ekranında beliren yeşil ya da turuncu bir noktanın ya da cihazınızın aşırı ısınmasının 'izlendiğini' anlamına gelebileceğini söyledi.
Siber suçlular dijital dünyanın gölgelerine saklansa da, telefonunuza birinin erişim sağlamaya çalıştığını ya da tehlikeli bir uygulama yüklediğini bu basit işaretlerden anlayabilirsiniz...EKRANIN ÜZERİNDE BELİREN TURUNCU YA DA YEŞİL NOKTA
Finlandiyalı siber güvenlik kuruluşu KyberVPK tarafından profesyonel bir hacker olarak eğitilen Laura Kankaala, siber suçluların kullandığı teknikleri insanların güvende kalması için kullanıyor. 'Siyah şapkalı' suçluların aksine 'beyaz şapka' olarak tanınan Kankaala, ortalama bir kullanıcının güvende kalmasını sağlayacak ipuçlarını İngiliz Dailymail gazetesi ile paylaştı
Kankaala'ya göre, birinizin telefonunuza erişim sağlamaya çalıştığını ya da tehlikeli bir uygulama yüklediğini anlamak düşündüğünüz kadar zor değil.Android
telefonların ekranlarının üst tarafında yeşil, iPhone
'larda ise turuncu bir nokta belirmesinin birinin sizi izlediği anlamına gelebileceğini söyleyen Kankaala "Bu uyarı noktaları cihazın mikrofonu ya da kamerası kullanımdayken ortaya çıkar ve birilerinin telefonunuzu izlemek için kötü amaçlı bir uygulama kullandığına dair bir uyarı işareti olabilir."
dedi.MESAJLARINIZI OKUYUP KONUMUNUZU TAKİP EDEBİLİYORLAR
Kötü amaçlı yazılımlar mikrofonunuzla ses kaydı yapabilir, mesajlarınızı okuyabilir veya konumunuzu izleyebilir.
Siber saldırıdan şüphelenen kullanıcıların uygulamalarını gözden geçirmesini tavsiye eden Kankaala, bilinmeyen uyguları silmenin, virüs taraması yapmanın ya da telefonu sıfırlayıp fabrika ayarlarına çevirmenin işe yarayabileceğini söylüyor:"iPhone'larda, Denetim Merkezi'ne girip hangi uygulamalarınızın kamerayı veya mikrofonu kullandığını kontrol edebilirsiniz."CİHAZIN AŞIRI ISINMASI DA BİR İŞARET
Cihazın aşırı ısınmasının da telefonunuza kötü amaçlı bir uygulama yüklendiğinin işareti olabileceğini belirten Finlandiyalı Hacker, "Sürekli konum paylaşımı etkinleştirildiğinde, telefonunuzun şarjı açıklanamaz bir hızla tükenir ve telefonunuzun ısındığını hissedebilirsiniz"
dedi ve ekledi;"Bazen telefonunuzda yüklediğinizi hatırlamadığınız garip görünümlü uygulamalar bulabilirsiniz. Bu uygulamalar için biri size link göndermiş ve yanlışlıkla yüklemiş olabilirsiniz. Bazı kötü niyetli uygulamalar kamufle olabilmek için isimlerini telefon ayarları veya yasal olabileceklerini hissettiren herhangi bir şeyle değiştirir. Bu uygulamaları doğrudan silmek imkansız olmasa bile zor olabilir."
HIZLI DAVRANMAK ÇOK ÖNEMLİ
"Bankanızdan veya sosyal medya uygulamalarınızdan sık sık şifrenizi değiştirmek isteyip istemediğinizi soran e-postalar almaya başladıysanız, bu birilerinin bilgilerinizi çalmaya çalıştığının işareti olabilir." diyen Kankaala böyle durumlarda hızlı hareket etmenin çok önemli olduğunu vurguluyor:
"Siber suçlunun bilgilerinize ulaşması için illa telefonunuzu hacklemesi gerekmiyor. Çevrimiçi hizmetleriniz ve telefonunuzda kullandığınız sosyal medya uygulamalarına erişim sağlamaları da onlar için yeterli olacaktır."MESAJ VE ARAMALARA DİKKAT
Cep telefonu kullanan insanları farklı türde dolandırıcılıklarla hedef almanın en kolay yollarından birinin kısa mesajlar ve telefon aramaları olduğunu söyleyen Kankaala "Finansal kuruluşların telefon numaralarını taklit etmek ve sizi çıkarınıza aykırı bir şey yapmaya yönlendirmek düşündüğünüzden çok daha kolaydır" diyerek kullanıcıları uyardı.