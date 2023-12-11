Aşırı ısınan cihaz ya da ekranınızda beliren bir nokta... İşte telefonunuzun izlendiğini gösteren işaretler....

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Siber suçlular dijital dünyanın gölgelerine saklansa da, telefonunuza birinin erişim sağlamaya çalıştığını ya da tehlikeli bir uygulama yüklediğini bu basit işaretlerden anlayabilirsiniz...



Finlandiyalı siber güvenlik kuruluşu KyberVPK tarafından profesyonel bir hacker olarak eğitilen Laura Kankaala, siber suçluların kullandığı teknikleri insanların güvende kalması için kullanıyor. 'Siyah şapkalı' suçluların aksine 'beyaz şapka' olarak tanınan Kankaala, ortalama bir kullanıcının güvende kalmasını sağlayacak ipuçlarını İngiliz Dailymail gazetesi ile paylaştı

