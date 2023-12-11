Dünya günlerdir bu görüntüleri konuşuyor… İsrail'in yalanı deşifre oldu: Hamas videosu kurgu çıktı!

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İsrail ordusu, Jabalia mülteci kampında tutuklandığı iddia edilen Hamas savaşçılarını gösteren bir video yayınladı.

Söz konusu videoda bir adamın askere doğru yürüdüğü ve sol elinde tüfek, sağ elinde ise el tabancası verdiği görülüyor.

Videonun farklı bir versiyonun ortaya çıkması, klibin sahnelenmiş olduğu ve videonun orijinalliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

BBC Verify, görüntülerin Jabalia mülteci kampının kuzeyindeki Beyt Lahia'daki bir BM okulunun önünde olduklarını tespit etti.

Videoyu kare kare inceleyen BBC şu değerlendirmede bulundu;

'İlk olarak güneşin konumu nedeniyle çekildiğini bildiğimiz bir videoda, adamın sağ elindeki silahı kaldırımda üst üste koyduğu görülüyor. Bir sonraki videoda, güneş batarken adam, sol elindekilerin üzerine farklı bir silah yerleştiriyor. Durağan görüntüler bu sekansı doğruluyor ve kayıt altına alıyor.'

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Görüntüler ile ilgili hala bazı soru işaretleri olduğunun altını çizen BBC 'Adamın silah zoruyla tutulduğu ve ekran dışından talimatlar verildiği dikkate alındığında, silahları "teslim mi ettiği" yoksa sadece talimat verildiği gibi hareket edip etmediği belli değil. Zaten iç çamaşırları ile bırakılan bir adamın silahları kendi üzerinde gizlemiş olamayacağı göz önüne alındığında, İsrail birliklerinin bu silahlardan haberi olmaması pek olası görünmüyor' dedi.

BCC bu durumun gerçek bir teslimiyet eylemi yerine kamera karşısında gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündürdüğünü yazdı.

Katar merkezli Al Jazeera ise videodaki şahsın Gazze'de tanınmış, alüminyum atölyesi olan bir kişi olduğu ve Gazze'nin kuzeyinde farklı bir kasabadan kaçırıldığını ortaya çıkardı.

Katar merkezli haber platformu 'bu videoya daha yakından bakıldığında bunun kurgu olduğu ortaya çıkıyor' sonucuna ulaştı.

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Texas Üniversitesi'nden propaganda ve teknoloji manipülasyonları uzmanı Samuel Wooley, savaşta "kamuoyunu manipüle etmek" için videoların kullanılmasında yeni bir şey olmadığını söyledi ve Al Jazeera'ya şu değerlendirmede bulundu;

'Görüntüler birçok şekilde tahrif edilebilir ve sahte olabilir ve bu yapay zekanın kullanımını da içeriyor. Manipüle edilmiş videoların kalitesinde büyük bir artış olduğunu görüyoruz, bu da her zamankinden çok daha karmaşık ve inandırıcı videolar üretmeyi mümkün kılıyor.'

Al Jazeera 'Gerçek mi, kurgu mu: İsrail gerçekten 'Hamas savaşçılarını' teslim mi alıyor?' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Silahlı video gösterisi, İsrail ordusunun suçlarını Batılı izleyiciler önünde örtbas etmeye yönelik umutsuz bir girişimi olsa da, Filistinli erkek ve oğlan çocuklarının aşağılanmasını gösteren görüntülerin ve görüntülerin yayınlanması başka bir amaca hizmet ediyor. İsrail halkının moralini yükseltirken Filistinlilerin moralini bozmayı amaçlıyor. Bu, Filistinlilerin acımasızca öldürülmese bile bastırılması ve tahakküm altına alınması gereken bir halk olarak görüldüğü işgal ideolojisinin açık bir yansımasıdır.'

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Al Jazeera ayrıca yayınlanan görüntülerin dünya çapında öfkeye neden olduğunu yazdı.