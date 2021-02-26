Aralarında Türkler de var! Frankfurt Havalimanı çalışanlarından açlık grevi: 'Koronavirüsü fırsat bildiler, kapı dışına bıraktılar'

Almanya'daki en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt Havalimanında kargo, yolcu uçağı taşımacılığı, otobüs sürücülüğü ve diğer hizmetlerde görev yapan 230 işçi açlık grevine gitti. Söz konusu grev kararının, 230 işçinin sözleşmelerinin sonlandırılmak istenmesinin ardından alındığı ifade edildi. Aralarında Türklerin de bulunduğu çalışanlar, yaşananları DHA'ya anlattı.



"KORONAVİRÜSÜ FIRSAT BİLDİLER"



Sözleşmesi sonlandırılmak istenen işçilerden Serkan Yurtacan, şunları aktardı:

"Frankfurt Havalimanında çalışan yaklaşık 230 kişiye Wisag şirketi tarafından 17 Şubat tarihinde çıkış verildi. Kısa çalışma ödeneğini hakkettiğimiz halde koronavirüsü fırsat bilerek kapı dışına bıraktılar. Havalimanında 20 yıldan fazladır çalışıyoruz. Büyük çoğunluğumuz Türk. Bugüne kadar altı kere gösteri, yürüyüş, eylem yaptık. Ama ne yazık ki sesimizi duyan olmadı. En sonunda arkadaşlarla beraber açlık grevi yapma kararı aldık. İşimize geri dönmek için başka çaremiz kalmadı. Her birimizin ailesi, çoluğu çocuğu var. Geçimimizi temin etmek zorundayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz."



"BİZİ TEHDİT ETTİLER"



Havalimanında otobüs sürücülüğü yapan Abdül Kasım Terzi şöyle konuştu:

"21 senedir çalışıyorum. Ekim 2020'de çıkışımı verdiler. O günden beri maaş vermiyorlar. Bizi tehdit ettiler. Sabit şirketimiz Wisag'dan çıkıp kurdukları yan firmaya geçmemizi istediler. Biz kabul etmeyip mahkemeye gidince dört ay maaşımı vermediler. Onun için açlık grevine ben de katıldım."



"TAZMİNATSIZ ÇIKARMAK İSTEDİLER"



Yaklaşık 21 yıldır aynı şirkette çalıştığını ifade eden Özkan Aydoğdu ise "Ben de 21 senedir bu şirkette çalışıyorum. Hiçbir tazminat ödeme yapmaksızın çıkarmak istediler. Bizler de mahkemeye başvurduk. Pandemi sürecinde mahkemeler de normal süre vermeyince hiçbir seçeneğimiz kalmadı." dedi.