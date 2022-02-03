Apple CEO'su Tim Cook'un başı ısrarlı takipçisiyle beladaydı: Evini görünmez duvarla korumaya aldılar!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittilerTürk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler#Çanakkale
Bu altcoinlere dikkat Uzman isimler yorumladıBu altcoinlere dikkat! Uzman isimler yorumladı#Kripto Para Piyasaları
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıAra tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Aşırı yağış 4 noktayı felç etti Çok sayıda araç suya gömüldüAşırı yağış 4 noktayı felç etti! Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
Ukraynadan flaş Türkiye mesajı Rusya kabul ederse...Ukrayna'dan flaş Türkiye mesajı! 'Rusya kabul ederse...'#Ukrayna
Apple CEOsu Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındıApple CEO'su Tim Cook görünmez duvarla korumaya alındı!#Tim Cook
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Kanserle mücadelede devrim niteliğinde adımKanserle mücadelede 'devrim niteliğinde' adım#Kanser
Kızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyorKızlarımı birlikte görmek beni nasıl da gururlandırıyor#Milla Jovovich
Son dakika... MSB duyurdu 43 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika... MSB duyurdu! 43 terörist etkisiz hale getirildi #Terörle Mücadele
Aşıklar ilk kez el eleAşıklar ilk kez el ele!#Uğur Aslan
Covid aşısı adet düzenini etkiliyor mu 7 SORU 7 YANITCovid aşısı adet düzenini etkiliyor mu? 7 SORU 7 YANIT#Covid 19
HABERLERDünya Haberleri

Apple CEO'su Tim Cook'un başı ısrarlı takipçisiyle beladaydı: Evini görünmez duvarla korumaya aldılar!

#Tim Cook#APPLE#Israrlı Takip
Apple CEOsu Tim Cookun başı ısrarlı takipçisiyle beladaydı: Evini görünmez duvarla korumaya aldılar

Apple'ın CEO'su Tim Cook bir süredir peşine düşen ısrarlı takipçisi yani 'stalker'ı ile boğuşuyor. Ünlü CEO'yu sürekli olarak takip ve taciz eden kadın için kısıtlama emri çıkarıldığı şirket tarafından açıklanmıştı. Bununla yetinmeyen Apple bu kez çok daha sağlam bir yöntemle CEO'sunu koruma altına aldı.

Haberin Devamı

Apple, CEO'su Tim Cook'un peşine düşen ve silahlı olduğu halde Virginia'dan California'ya gelen 45 yaşındaki ısrarlı takipçi hem şirkete hem de Cook'a zor günler yaşatmaya devam ediyor.

Adının Julia Lee Choi olduğu açıklanan 45 yaşındaki kadın 2020 yılının kasım ayında Julia Lee Cook takma adıyla Tim Cook hakkında twitler atmaya başladı.

61 yaşındaki CEO'dan 'Yatak adamım. Banyo adamım. Kocam' diyerek bahseden stalker aynı zamanda Cook'un ikiz çocuklarının babası olduğunu da iddia etti. İki yıldır devam eden ve son olarak Cook'un evine kadar gitmesiyle daha da korkutucu hale gelen olaydan sonra Apple harekete geçti ve kadın için uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Apple CEOsu Tim Cookun başı ısrarlı takipçisiyle beladaydı: Evini görünmez duvarla korumaya aldılar

Haberin Devamı

Buna göre Julia Lee Choi Tim Cook'un ya da herhangi bir Apple çalışanının 200 metre yakınına gelemeyecek. Bu kısıtlama kararı elbette Cook'un evini de kapsıyor.

Ancak Apple bu önlemleri yeterli bulmamış olacak ki CEO'sunu korumak için bir dizi önlem daha aldı.

Buna göre Apple, Tim Cook'un California'daki 2,5 milyon dolarlık evinin gösterildiği tüm haritalarda evi sanal bir görünmez duvarla ördü ve tüm uydu görüntülerini ve fotoğrafları pikselleyerek evin lokasyonunu bulunamaz hale getirdi.

Şu anda Tim Cook'un evi hem Apple hem de Google harita uygulamalarında görünmez halde bulunuyor.

Ruh sağlığının yerinde olmadığı her halinden belli olan Julia Lee Choi, Cook'la ilgili paylaşımları yaptığı Twitter hesabını o gün arka arkaya attığı sayısız mesajdan sonra aktif olarak kullanmadı.

Apple CEOsu Tim Cookun başı ısrarlı takipçisiyle beladaydı: Evini görünmez duvarla korumaya aldılar

Gözden Kaçmasın

Appleın gizli anlaşması sızdı: Tam 275 milyar dolarApple'ın 'gizli anlaşma'sı sızdı: Tam 275 milyar dolar!Haberi görüntüle

Choi, bir yandan da Google CEO'su Sundar Pichai'yi hedef almış, "Tim'le olan aşkımız ilerlerken Sundar Pichai aramıza girdi ve bena defalarda zarar vermeye çalıştı." çıkışını yapmıştı.

Kendisine Cook'un karısıymış gibi Julia Lee Cook adını veren kadın "Kocacım, temizlik ya da yemek yapmıyorum. Sadece seni bekliyorum. Kalbim heyecanla çarpıyor." sözlerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan kadının tacizleri bunlarla sınırlı kalmadı. ABD basınında yer alan haberlere göre kadın Ekim 2020 ile Kasım 2020 ortası arasında Cook'a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdi. Apple'a göre e-postaların üslubu giderek tehdit edici ve son derece rahatsız edici hale geldi.

Şirkete göre, kadın, bu e-postaların birçoğunda, satın aldığını iddia ettiği bir silah ve mermilerin fotoğraflarını da Cook'a yolluyordu.

Apple CEOsu Tim Cookun başı ısrarlı takipçisiyle beladaydı: Evini görünmez duvarla korumaya aldılar

Apple'a göre, kadın ayrıca California, New York ve Virginia'da sahte şirketler kurup Cook'u bir yönetici, şirket görevlisi veya bu yasal süreçlerin hizmet temsilcisi olarak gösterdi.

Şirketin yasaklama emri başvurusuna göre, diğer durumlarda, kadın bu şirketler için iletişim adresleri olarak Cook'un ev adresini veya Apple’ın merkez adresini veriyordu.

Gözden Kaçmasın

Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyorTakıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!Haberi görüntüle

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tim Cook#APPLE#Israrlı Takip

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan