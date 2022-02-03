Apple CEO'su Tim Cook'un başı ısrarlı takipçisiyle beladaydı: Evini görünmez duvarla korumaya aldılar!

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Apple, CEO'su Tim Cook'un peşine düşen ve silahlı olduğu halde Virginia'dan California'ya gelen 45 yaşındaki ısrarlı takipçi hem şirkete hem de Cook'a zor günler yaşatmaya devam ediyor.

Adının Julia Lee Choi olduğu açıklanan 45 yaşındaki kadın 2020 yılının kasım ayında Julia Lee Cook takma adıyla Tim Cook hakkında twitler atmaya başladı.

61 yaşındaki CEO'dan 'Yatak adamım. Banyo adamım. Kocam' diyerek bahseden stalker aynı zamanda Cook'un ikiz çocuklarının babası olduğunu da iddia etti. İki yıldır devam eden ve son olarak Cook'un evine kadar gitmesiyle daha da korkutucu hale gelen olaydan sonra Apple harekete geçti ve kadın için uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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Buna göre Julia Lee Choi Tim Cook'un ya da herhangi bir Apple çalışanının 200 metre yakınına gelemeyecek. Bu kısıtlama kararı elbette Cook'un evini de kapsıyor.

Ancak Apple bu önlemleri yeterli bulmamış olacak ki CEO'sunu korumak için bir dizi önlem daha aldı.

Buna göre Apple, Tim Cook'un California'daki 2,5 milyon dolarlık evinin gösterildiği tüm haritalarda evi sanal bir görünmez duvarla ördü ve tüm uydu görüntülerini ve fotoğrafları pikselleyerek evin lokasyonunu bulunamaz hale getirdi.

Şu anda Tim Cook'un evi hem Apple hem de Google harita uygulamalarında görünmez halde bulunuyor.

Ruh sağlığının yerinde olmadığı her halinden belli olan Julia Lee Choi, Cook'la ilgili paylaşımları yaptığı Twitter hesabını o gün arka arkaya attığı sayısız mesajdan sonra aktif olarak kullanmadı.

Choi, bir yandan da Google CEO'su Sundar Pichai'yi hedef almış, "Tim'le olan aşkımız ilerlerken Sundar Pichai aramıza girdi ve bena defalarda zarar vermeye çalıştı." çıkışını yapmıştı.

Kendisine Cook'un karısıymış gibi Julia Lee Cook adını veren kadın "Kocacım, temizlik ya da yemek yapmıyorum. Sadece seni bekliyorum. Kalbim heyecanla çarpıyor." sözlerini kullanmıştı.

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Öte yandan kadının tacizleri bunlarla sınırlı kalmadı. ABD basınında yer alan haberlere göre kadın Ekim 2020 ile Kasım 2020 ortası arasında Cook'a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdi. Apple'a göre e-postaların üslubu giderek tehdit edici ve son derece rahatsız edici hale geldi.

Şirkete göre, kadın, bu e-postaların birçoğunda, satın aldığını iddia ettiği bir silah ve mermilerin fotoğraflarını da Cook'a yolluyordu.

Apple'a göre, kadın ayrıca California, New York ve Virginia'da sahte şirketler kurup Cook'u bir yönetici, şirket görevlisi veya bu yasal süreçlerin hizmet temsilcisi olarak gösterdi.

Şirketin yasaklama emri başvurusuna göre, diğer durumlarda, kadın bu şirketler için iletişim adresleri olarak Cook'un ev adresini veya Apple’ın merkez adresini veriyordu.