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Apple'ın 'gizli anlaşma'sı sızdı: Tam 275 milyar dolar!

#Apple#Çin#Dünya
Appleın gizli anlaşması sızdı: Tam 275 milyar dolar

The Information tarafından yayınlanan rapora göre, Apple CEO'su Tim Cook, Çinli yetkililerle 275 milyar dolar değerinde gizli bir anlaşmaya imza attı.

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ABD, The Information tarafından yayınlanan Apple raporunu konuşuyor. Söz konusu belgelere göre, Apple 2016 yılında Çin ile 275 milyar dolarlık gizli bir anlaşma imzaladı.

Business Insider'da yer alan habere göre, anlaşma kapsamında Apple, Çin ekonomisini ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı vaat ediyor.

Sızdırılan rapor Apple'ın bu adımlar karşılığında bazı muafiyetlere sahip olmasının hedeflendiği bilgisini de içeriyor.

Ayrıca görüşmelerin bizzat şirketin CEO'su Tim Cook tarafından yürütüldüğü de raporun en dikkat çeken noktaları arasında yer alıyor.

Belgelere göre, Cook, Apple Pay, iCloud ve App Store'a yönelik kısıtlamalara karşı Çin'deki yetkililere lobi yaptı.

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SÜRECİ TIM COOK YÖNETTİ

1250 kelimelik söz konusu anlaşmanın Apple'ın Çin'deki ekibi tarafından yazıldığı sürecin ise bizzat Cook tarafından yönetildiği belirtiliyor.

Aynı rapora göre, anlaşma kapsamında Apple cihazları için daha fazla parça için Çinli tedarikçilere işbirliği, Çinli yazılım şirketleriyle yeni anlaşmalar, Çin üniversiteleriyle teknoloji konusunda çalışma gibi taahhütler de verildi.

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The Information raporlarına göre, Çin Apple'ın en büyük pazarlarından birisi konumunda. Zira ABD merkezli şirket sadece bu yıl Çin pazarından 68 milyar dolar gelir elde etti.

Kısa sürede gündem olan rapor ile ilgili Apple henüz bir açıklamada bulunmadı.

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