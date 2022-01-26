Apple CEO'su Tim Cook'a 'stalker' şoku! Karısıyım deyip evine bile gitti

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Apple'ın CEO'su Tim Cook'un başı bir yıldır kendisine ısrarlı takipte bulunan bir kadın 'stalker' yüzünden belada. Tim Cook'u taciz ve takip ettiği iddia edilen kadın karşında çaresiz kalan Apple, şirket tarafından kadına geçici de olsa bir bir kadına karşı geçici bir kısıtlama emri aldırmayı başardı.

The Mercury News’ün haberine göre şirket, kısıtlama emrini geçen perşembe günü talep edip cuma günü aldırdı. Emir kamuoyuna ise pazartesi günü açıklandı.

Apple, yasaklama kararı başvurusunda, 45 yaşındaki kadının Twitter'da defalarca Cook'un eşi ve ikiz çocukların annesi olduğunu iddia ettiğini belirtti.

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Gazeteye göre, kadın Ekim 2020 ile Kasım 2020 ortası arasında Cook'a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdi. Apple'a göre e-postaların üslubu giderek tehdit edici ve son derece rahatsız edici hale geldi.

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Şirkete göre, kadın, bu e-postaların birçoğunda, satın aldığını iddia ettiği bir silah ve mermilerin fotoğraflarını da Cook'a yolluyordu.

Apple'a göre, kadın ayrıca California, New York ve Virginia'da sahte şirketler kurup Cook'u bir yönetici, şirket görevlisi veya bu yasal süreçlerin hizmet temsilcisi olarak gösterdi.

Şirketin yasaklama emri başvurusuna göre, diğer durumlarda, kadın bu şirketler için iletişim adresleri olarak Cook'un ev adresini veya Apple’ın merkez adresini veriyordu.

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Dosyaya göre Apple, kadının silahlı olabileceğini ve hâlâ South Bay Area'da olduğunu, üstelik de şirketin CEO'su Tim Cook'un ikametgahına gitmeyi veya yakın gelecekte onu - tehlike arz edebilecek - başka bir şekilde bulmayı planladığını düşünüyor.

Yasaklama emri 29 Mart'ta sona erecek. Bunun hemen sonrasındaysa olayla ilgili mahkeme devreye girecek ve kadının yargılandığı dava başlayacak.