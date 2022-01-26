Apple CEO'su Tim Cook'a 'stalker' şoku! Karısıyım deyip evine bile gitti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AK Partili Turandan İmamoğluna tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorundaAK Partili Turan'dan İmamoğlu'na tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda#AK Parti
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İstanbul dev bir otoparka döndü Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikayadan flaş çağrıİstanbul dev bir otoparka döndü! Kar çilesi bugün de devam etti: Vali Yerlikaya'dan flaş çağrı#Hadımköy
Antalyada kar aniden bastırdı, 100e yakın araç yolda kaldı Alanyada 53 yıl sonra kar yağdıAntalya'da kar aniden bastırdı, 100'e yakın araç yolda kaldı! Alanya'da 53 yıl sonra kar yağdı#Antalya
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
Boris Johnsona soğuk duş Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar varBoris Johnson'a soğuk duş! Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar var!#İngiltere
Apple CEOsuna büyük şok... Karısıyım deyip öyle bir şey yaptı kiApple CEO'suna büyük şok... 'Karısıyım' deyip öyle bir şey yaptı ki! #Tim Cook
Fauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorumFauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorum#Koronavirüs
Pesicin Acun Ilıcalıyı reddetme sebebi eşiymiş Fenerbahçeye transferi...Pesic'in Acun Ilıcalı'yı reddetme sebebi eşiymiş! Fenerbahçe'ye transferi...#Aleksandar Pesic
Yeni araştırma sonuçları şaşırttı Omicron kapanların yüzde 65inde görüldüYeni araştırma sonuçları şaşırttı! Omicron kapanların yüzde 65'inde görüldü#OMICRON
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Kimin ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemişKim'in ikinci seks kasetinin çıkmasını Kanye önlemiş!#Kim Kardashian
HABERLERDünya Haberleri

Apple CEO'su Tim Cook'a 'stalker' şoku! Karısıyım deyip evine bile gitti

#Tim Cook#APPLE CEO’Su Tim Cook#Stalker
Apple CEOsu Tim Cooka stalker şoku Karısıyım deyip evine bile gitti

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un başı karısı olduğunu iddia eden ve onunla konuşmak için evine kadar giden bir 'stalker' yani ısrarlı takipçiyle dertte. Apple ise en sonunda çareyi kadına karşı kısıtlama emri çıkarttırmakta buldu.

Haberin Devamı

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un başı bir yıldır kendisine ısrarlı takipte bulunan bir kadın 'stalker' yüzünden belada. Tim Cook'u taciz ve takip ettiği iddia edilen kadın karşında çaresiz kalan Apple, şirket tarafından kadına geçici de olsa bir  bir kadına karşı geçici bir kısıtlama emri aldırmayı başardı.

The Mercury News’ün haberine göre şirket, kısıtlama emrini geçen perşembe günü talep edip cuma günü aldırdı. Emir kamuoyuna ise pazartesi günü açıklandı.

Apple, yasaklama kararı başvurusunda, 45 yaşındaki kadının Twitter'da defalarca Cook'un eşi ve ikiz çocukların annesi olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Apple CEOsu Tim Cook da dolar milyarderleri listesine girdiApple CEO'su Tim Cook da dolar milyarderleri listesine girdiHaberi Görüntüle

Apple CEOsu Tim Cooka stalker şoku Karısıyım deyip evine bile gitti

Gazeteye göre, kadın Ekim 2020 ile Kasım 2020 ortası arasında Cook'a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdi. Apple'a göre e-postaların üslubu giderek tehdit edici ve son derece rahatsız edici hale geldi.

Haberin Devamı

Şirkete göre, kadın, bu e-postaların birçoğunda, satın aldığını iddia ettiği bir silah ve mermilerin fotoğraflarını da Cook'a yolluyordu.

Apple'a göre, kadın ayrıca California, New York ve Virginia'da sahte şirketler kurup Cook'u bir yönetici, şirket görevlisi veya bu yasal süreçlerin hizmet temsilcisi olarak gösterdi.

Şirketin yasaklama emri başvurusuna göre, diğer durumlarda, kadın bu şirketler için iletişim adresleri olarak Cook'un ev adresini veya Apple’ın merkez adresini veriyordu.

Gözden Kaçmasın

Tim Cook: 47 kat daha fazla zararlı uygulamaTim Cook: 47 kat daha fazla zararlı uygulamaHaberi Görüntüle

Dosyaya göre Apple, kadının silahlı olabileceğini ve hâlâ South Bay Area'da olduğunu, üstelik de şirketin CEO'su Tim Cook'un ikametgahına gitmeyi veya yakın gelecekte onu - tehlike arz edebilecek - başka bir şekilde bulmayı planladığını düşünüyor.

Apple CEOsu Tim Cooka stalker şoku Karısıyım deyip evine bile gitti

Yasaklama emri 29 Mart'ta sona erecek. Bunun hemen sonrasındaysa olayla ilgili mahkeme devreye girecek ve kadının yargılandığı dava başlayacak.

Gözden Kaçmasın

Appleın gizli anlaşması sızdı: Tam 275 milyar dolarApple'ın 'gizli anlaşma'sı sızdı: Tam 275 milyar dolar!Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tim Cook#APPLE CEO’Su Tim Cook#Stalker

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği