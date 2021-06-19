Tim Cook: 47 kat daha fazla zararlı uygulama

Katıldığı bir söyleşide Android işletim sistemiyle iOS işletim sistemini de karşılaştıran Cook, Android tarafında iOS’e göre 47 kat daha fazla zararlı uygulama olduğunu açıkladı.

Tim Cook, Android’de olduğu gibi iPhone’lara kontrolsüz olarak direkt uygulama yükleme yöntemlerinin güvenliği yok edeceğinin altını çiziyor. Ancak Cook’un yaptığı karşılaştırmaya göre, tüm güvenlik önlemleri ve sıkı kontrollere rağmen App Store üzerinden de zararlı uygulamaların iPhone’lara yüklenebileceği bir gerçek.

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