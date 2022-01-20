Ankara’dan Ukrayna çağrısı: Gelin krizi Türkiye'de çözelim

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UKRAYNA krizi tırmanmaya devam ederken Türkiye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye “Gelin Türkiye’de bir araya gelerek krizi çözmeye çalışalım” önerisinde bulundu.

SÖZCÜ KALIN AÇIKLADI

Amerikan Circle Foundation’ın online panelinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenski ile konuşuyor, hatta ikisini de Türkiye’ye davet etti. ’Burada bir toplantı yapın, sorunlarınızı ve farklılıklarınızı çözün’ diye davette bulundu. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu hem Rusya’ya hem de Ukrayna’ya dost bir ülke olarak ve aynı zamanda bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz. Birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmek üzere Ukrayna’ya gidecek. Ancak sonuçları elbette büyük ve geri döndürülemez olacak her türlü askeri harekâttan kaçınmak için Ruslarla da yakın temas halinde olacağız” dedi.

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Ukrayna krizinin sadece bölge açısından değil, tüm dünyada sonu bilinmeyen süreçleri tetikleyebileceği vurgusunu da yapan Kalın, “Savaşların Suriye, Irak ve dünyanın birçok noktasında ne gibi sonuçlar doğurduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

MOSKOVA: MEMNUN OLURUZ

Rusya’nın resmi haber ajansı RİA, Ankara’nın önerisini manşetten duyururken, Kremlin de yapıcı tüm arabulucu inisiyatiflerini memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Hangi ülke olursa olsun Ukrayna krizine çözüm bulmak için harcanacak çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Krizin bu hale gelmesinin temel nedeni Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını yerine getirme konusunda ayak diremesinden kaynaklanıyor. Türkiye’deki ortaklarımız Kiev yönetimini bu anlaşmaları yerine getirmeye ikna ederse biz son derece memnun oluruz” dedi.

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‘POZİTİF HAMLE ÖNEMLİ’

Tarafların nerede buluşacağının önemli olmadığını belirten Peskov, “Önemli olan süreçte pozitif hamle atılmasıdır. Ukrayna etrafında gerçekten tedirgin edici bir durum söz konusu. Gerilimin tepe noktasında olduğu söylenebilir. Ukrayna’ya sadece savunma amaçlı silahlar değil, saldırı silahları da sevk ediliyor. NATO ve ABD uçakları da havada dolaşıyor” dedi. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçen hafta Kiev’e giderek Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüştü. Gözlemciler, Ukrayna krizinin çözümünde Aliyev ve Erdoğan’ın birlikte hareket ettiğine dikkat çekmişti.

UKRAYNA: RUSYA 127 BİN ASKER YIĞDI



Ukrayna hükümeti, Rusya’nın ülkeye karşı bir saldırı için kullanılabilecek güç yığınağını “neredeyse tamamladığı” konusunda uyardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın özel olarak CNN ile paylaşılan son istihbarat değerlendirmesine göre Rusya, şu anda bölgede 127 bin’den fazla asker konuşlandırdı. Değerlendirmeye göre, “Ukrayna yönünde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri kara grubunun tam gücü, 106 binden fazla personel. Deniz ve hava bileşeni ile birlikte toplam personel sayısı 127 binin üzerinde.”

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MİNSK ANLAŞMASI NELERİ ÖNGÖRÜYOR



Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk bölgeleri Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı sonrasında bağımsızlık ilan etmişti. Kiev yönetimi Donbas genel adıyla bilinen bölgeye askeri harekât başlatmıştı. Bir yıla yakın devam eden savaşta Ukrayna yönetimi Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıları dize getirememişti. 12 Şubat 2015 tarihinde Belarus’un başkenti Minsk’te masaya oturan Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa temsilcileri 13 maddelik Minsk Anlaşması’na varmıştı. Anlaşmada, ateşkesin yanı sıra “Savaşan tarafların ağır silahlarını cephe hattından 50 kilometre geri çekmesi. Bölgede ateşkesin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından insansız hava araçlarıyla denetlenmesi. Ayrılıkçı bölgeye özel statü verilerek, yerel seçim hazırlıklarının başlatılması” gibi maddeler yer alıyor. Ancak Donbas’ın statüsü konusunda bir gelişme olmadı.