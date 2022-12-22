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Anastasiadis’ten Maria’ya destek

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#Nikos Anastasiadis#KKTC
Anastasiadis’ten Maria’ya destek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 07:00

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, KKTC’de Arap asıllı Hristiyan Maronitlerin yaşadığı Koruçam köyünde muhtar adaylığı reddedilen Maria Skoullou’ya destek verdi.

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Rum Alithia gazetesinin haberine göre Anastasiadis, “Maria’nın adaylığının reddedilmesi kabul edilemez” dedi. Anastasiadis, programının yoğun olmasını rağmen konuyu BM’nin Ada’daki temsilcisi Colin Stewart’la ele alacağını kaydetti.

Anastasiadis’ten Maria’ya destek
Nikos Anastasiadis

Maronitler, Türk ve Rumların 1975’te BM ile Cenevre’de yaptığı anlaşma çerçevesinde özel statüde KKTC’de yaşıyor. KKTC vatandaşı olmamalarına rağmen 2005’ten bu yana Dışişleri Bakanlığı’nın izniyle yaşadıkları Koruçam köyünde muhtarlarını seçebiliyor. Dışişleri Bakanlığı, Maria Skoullou’nun adaylığını Rum tarafında yaşayan akrabalarının EOKA terör örgütü sempatizanı olması ve yeğenin de köyde duvarlara EOKA sloganları yazması nedenleriyle sakıncalı bulmuştu. 

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#Kıbrıs Rum Yönetimi#Nikos Anastasiadis#KKTC

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