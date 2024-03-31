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Amerikan başkanlık uçağında hırsızlık

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#Air Force One#Hırsızlık#Amerika
Amerikan başkanlık uçağında hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 07:00

Amerikan başkanlık uçağı ‘Air Force One’ın hırsızlık olaylarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Dünyanın en sıkı korunan araçlarından biri olmasına rağmen hırsızların çaldıkları ürünleri gururla gösterdikleri bildirildi.

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Politico haber sitesinin haberine göre hırsızlar; Joe Biden’ın davetiyle uçağa binen gazeteciler. Olay o kadar yaygın hale geldi ki, geçen ay Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı NBC muhabiri Kelly O’Donnell mevkidaşlarına e-posta yollayarak uçaktan eşya almanın yasak olduğunu, bunun bir bütün olarak basın camiasını kötü yansıttığını belirtti.

Yıllardır çok sayıda gazeteci ve uçağa davet edilen diğerlerinin üzerinde Air Force One amblemi olan bardaktan peçeteye kadar birçok şeyi çantaya attığı belirtiliyor. Konuyla ilgili bir Beyaz Saray muhabiri ilk uçuşu sırasında yanındaki kişinin kendisini bardağı almaya teşvik ettiğini söyleyerek “Bunu herkes yapar” dediğini aktardı. Son dönemde Beyaz Saray’ın başkanlık uçağına binenlerden çalınan eşyaların sessiz bir şekilde iade edilmesini istediği de belirtiliyor.

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#Air Force One#Hırsızlık#Amerika

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