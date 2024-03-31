Amerikan başkanlık uçağında hırsızlık

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Politico haber sitesinin haberine göre hırsızlar; Joe Biden’ın davetiyle uçağa binen gazeteciler. Olay o kadar yaygın hale geldi ki, geçen ay Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı NBC muhabiri Kelly O’Donnell mevkidaşlarına e-posta yollayarak uçaktan eşya almanın yasak olduğunu, bunun bir bütün olarak basın camiasını kötü yansıttığını belirtti.

Yıllardır çok sayıda gazeteci ve uçağa davet edilen diğerlerinin üzerinde Air Force One amblemi olan bardaktan peçeteye kadar birçok şeyi çantaya attığı belirtiliyor. Konuyla ilgili bir Beyaz Saray muhabiri ilk uçuşu sırasında yanındaki kişinin kendisini bardağı almaya teşvik ettiğini söyleyerek “Bunu herkes yapar” dediğini aktardı. Son dönemde Beyaz Saray’ın başkanlık uçağına binenlerden çalınan eşyaların sessiz bir şekilde iade edilmesini istediği de belirtiliyor.