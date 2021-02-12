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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 12.02.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Amazon'un 'altın nehirleri' NASA fotoğraflarıyla ortaya çıktı

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Amazon'un 'altın nehirleri' NASA fotoğraflarıyla ortaya çıktı
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından paylaşılan fotoğraflar Amazonlar 'da yaşanan doğa katliamını bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğraflarda görülen 'altın nehirler' aslında bölgede yaşanan kıyımın büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Amazonlar'ın ekolojik çeşitliliği bölgenin 'dünyanın ciğerleri' olarak tanılanmasına sebep oluyor ancak son yıllarda yaşananlar bu durumu büyük tehlikeye sokmuş durumda.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yayımlanan fotoğraflar Peru'da Amazon yağmur ormanlarındaki yasadışı altın madenciliğinin boyutlarını ortaya koydu.

NASA, fotoğraflarda "altın nehirleri" gibi görülen bölgelerin aslında ruhsatsız madenciler tarafından açılan çukurlar olduğunu söylüyor.

Normalde görülmeyen bu çukurların güneşin ışınlarının yansımasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

NASA, fotoğrafların Aralık'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlar tarafından çekildiğini açıkladı.

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ORMANSIZLAŞMA VE HABİTAT KAYBI

Fotoğraflar, ülkenin güneydoğusundaki Madre de Dios'ta altın madenciliğin çevreye verdiği tahribatın boyutlarını yansıtıyor.

Peru, dünyanın en büyük altın ihracatçıları arasında yer alıyor. Madre de Dios'ta binlerce kişi geçimini, yasa dışı madencilikten sağlıyor.

Bu faaliyetlerin, bölgede biyoçeşitliliğe büyük zarar verdiği, aşırı ormansızlaşma nedeniyle pek çok canlı türünün habitatlarının yok olduğu belirtiliyor.

Amazonun altın nehirleri NASA fotoğraflarıyla ortaya çıktı

Uzmanlar, altının çıkarılması için kullanılan tonlarca cıvanın nehirleri ve atmosferi kirlettiğini söylüyor.

NASA, su havzaları gibi görünen çukurların etrafının çamurla çevrili olduğunu ve buradaki bitki örtüsünün yok edildiğini belirtiliyor.

Madenciler, eski nehirlerin güzergahını izleyerek tortularda altın arıyor.

Bölgenin bazı kesimlerinin maymun, jaguar ve kelebek türlerine ev sahipliği yaptığını belirten uzmanlar, ormansızlaşmanın ana nedeninin madencilik olduğunu söylüyor.

And Amazon Projesi İzleme Grubu'nun yayımladığı bir çalışmaya göre Peru'da 2018'de altın madenciliğinden kaynaklanan ormansızlaşma sonucu Amazon'da 22.930 dönümlük bir alan tahrip oldu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş bölgedeki yoksul toplulukları madenciliğe yönlendiriyor. 2012 verilerine göre bölgede küçük ölçekli madencilik yapan 30 bin kişi vardı.

Peru'nun Lampa bölgesinde yaklaşık on yıldır süren madencilik faaliyetleri 2019'da durdurulmuştu. Beş bin kadar madenci bölgeden çıkarılmıştı.

Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp
Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp
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