'Altın pasaport' skandalında ilk raunt! Rum lider Nikos Anastasiadis İfade verecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2.5 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması skandalının yankıları sürüyor. Ülkede “altın pasaportlar” olayın ilişkin araştırma komitesi kuruldu. Komiteye ilk ifade verecek olan isim ise Rum lideri Nikos Anastasiadis oldu.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İFADE VERECEK



Anastasiadis’in, kızlarına ait olan hukuk bürosuyla ilgili “çıkar çatışması”, Suudi şeyhinin özel uçağıyla yaptığı bedava seyahatler ve başka birçok konuyla ilgili olarak, yarın araştırma komitesinde “altın pasaportlar” konusunda ifade vereceğini yazan Politis gazetesi, Anastasidis’in olağanüstü güvenlik önlemleri altında komitede ifade vereceğini ekledi.



ALKOL MASASINDA İTİRAF ETMİŞTİ



Rum lideri Anastasiadis’in “Altın yumurtlayan tavuk” diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesimi’nde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, “Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras’la Atina’da bir eğlence masasında, ‘Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim” dediğini yazmıştı. Anastasiadis’in kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis’in viskiye düşkünlüğü de biliniyor.



RUM GAZETECİ İFŞA ETMİŞTİ



Öte yandan, genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının ardından 15 Ocak 2021'de istifa ettiğini duyurmuştu. Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis'in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon euro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetmişti.



ALTIN PASAPORT SKANDALI



2004 yılında AB üyesi olan Kıbrıs Rum Kesimi, yıllardan beri para karşılığı AB pasaportu satmakla suçlanıyor. Rum yönetimi 2014’te bankacılık krizine girmiş, 10 milyar euroluk AB kurtarma planı ve pasaport satışlarıyla krizden çıkmıştı. Kıbrıslı Rumlar, 2014’ten beri 5 binden fazla yabancıya AB vatandaşlığı dağıttı ve karşılığında yaklaşık 7 milyar euroluk doğrudan yatırım aldı. Rum Yönetimi yasalarına göre, 2 milyon euroluk devlet tahvili ya da gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık veriliyor. Ancak Rumların bu uygulaması nedeniyle Rusya, Çin ve Uzakdoğu’dan birçok sakıncalı ismin de AB vatandaşlığı alabildiği iddia ediliyor.