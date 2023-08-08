Almanya’ya ‘hasta ‘adam’ uyarısı

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Almanya’da ekonomik alanda yaşanan durgunluk ve enflasyonun yüzde 6.5’e yükselmesi tedirginliği artırırken, bilim insanlarının yanı sıra ekonomi kurum ve kuruluşları ile anamuhalefet CDU/CSU’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz liderliğindeki SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetine zaman kaybetmeden acil tedbirler alma çağrısında bulundular.

ENERJİ GİDERİ YÜKSEK

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Başkanı Michael Hüther, “Ne yazık ki Almanya’nın yeniden Avrupa’nın hasta adamı olduğu bir gerçek” diyerek uyarıda bulundu. Diğer sanayi ülkelerine göre Almanya’da işletme vergileri ve sosyal ödemelerin yanı sıra işletmelerin enerji giderlerinin de çok yüksek olduğuna dikkat çeken Hüther, bu yüzden rekabet gücünü yitirdiklerini de söyledi. Başta kimya, otomotiv, çelik ve cam sanayi olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapan Alman şirketlerin yatırımlarını yurtdışına yönlendirmeye başladıklarını belirten Michael Hüter, ABD’nin enflasyonu düşürmek ve işletmeleri desteklemek için 400 milyar dolar destek verdiğini hatırlatırken, “Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bizim hükümetimiz de bu yönde adımlar atmalı. Hem de zaman kaybetmeden” dedi.

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PROJELER DURUYOR

Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre, Almanya’nın önde gelen 100 şirketininin yönetim kurulu başkanlarının yüzde 53’ünün önümüzdeki 6 ay içinde planlanan projeleri durdurmayı düşündüğü ortaya çıktı. 2012 yılından beri emeklilik, hastalık, bakım ve hastalık sigortası alanlarında sosyal kesintilerin yüzde 40’ı bulması nedeniyle Alman şirketlerin rekabet gücünü kaybettiği gerekçesiyle büyük şirketlerin yatırımlarını yurtdışına kaydırmayı planladığı da belirlendi. Almanya’da kalifiye eleman bulma sıkıntısının işletmelerin yurtdışına kaçmayı hızlandıracağı da kaydedildi.

ANA MUHALEFETTEN EKONOMİYİ CANLANDIRMA ÖNERİLERİ

Almanya’da ana muhalefetteki CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ve CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de ekonomiyi canlandırmak için “acil program” önerisinde bulundu. Özellikle de Alman işletmelerin eski rekabet gücüne yeniden kavuşabilmeleri için elektrik fiyatlarının önemli ölçüde düşürülmesini talep ettiler. CDU/CSU’nun acil programında şu öneriler yer aldı:

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- Enerji giderleri herkes için derhal düşürülmeli. 1 Ekim itibariyle elekrik vergisi azaltılmalı.

- Kriz döneminde yeni yük getirecek uygulamalardan kaçınılmalı. Bürokrasiye yol açacak yeni düzenlemelerden feragat edilmeli.

- İşe saygı gösterilmeli. Fazla mesailer vergiden muaf tutulmalı.

- Mal varlığına saygı gösterilmeli. Varlık vergisi düşürülmeli.

- Yenilik ve araştırmaya destek arttırılmalı.