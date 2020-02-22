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Dünya
Ali VARLI / HANAU
Haber Giriş: 22.02.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Almanya'daki saldırıda öldü denilmişti! O isim Hürriyet'e konuştu

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Almanya'daki saldırıda öldü denilmişti! O isim Hürriyet'e konuştu
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Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta çarşamba akşamı gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında öldü denilen Bilal Gökçe, Hürriyet'e konuştu. Alman basını da dahil ırkçılıkla mücadele vakıfları ile derneklerinin de ölenler arasında gösterdiği 20 yaşındaki Bilal “Ben ölmedim, yaşıyorum” dedi.

Hakkında çıkan, saldırıda hayatını kaybetti haberler nedeniyle hem kendisinin hem de ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını söyleyen Bilal “Gazeteler, televizyonlar benim fotoğrafımı yayınlayıp öldüğüm yönünde haberler yaptılar. Türkiye'den akrabalar ve tanıdıklarımız ağlayarak bizi aradılar. Onları ikna etmekle meşgulüz. Sosyal medyada bana rahmet okuyorlar.” dedi.

Neden öldüğü yönünde haberler yapıldığını bilmediğini belirten Bilal “Saldırı gecesi benim okuldan arkadaşım Afgan Said Arena Cafe'de buluşalım dedi. Oradan beni aradı ve yemek ısmarladığını belirtip yemeğe çağırdı.

Ben yatakta uzanıyordum. Canım gitmek istemedim. Maalesef Said orada vuruldu ve öldü. Abisi de ağır yaralandı. Herkes benim orada olduğumu sandığı için benim ölmüş olabileceğimi düşündüler. Oysa dediğim gibi ben oraya gitmedim, ölmek değil yaralanmadım bile” dedi.

Almanyadaki saldırıda öldü denilmişti O isim Hürriyete konuştu

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