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Almanya'da seçim sonuçları sonrası flaş açıklama! Koalisyon sesleri

#ALMANYA#Seçim#Koalisyon
Almanyada seçim sonuçları sonrası flaş açıklama Koalisyon sesleri

Almanya’da seçimlerden birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini söyledi.

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AA-Scholz, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Yeşiller Partisi ve FDP ile koalisyon hükümeti kurmayı hedefliyoruz." dedi.
Ülkenin koalisyon hükümetlerine yabancı olmadığını kaydeden Scholz, "Almanya'da, her zaman koalisyon hükümetleri vardı ve her zaman istikrarlı olmuştur." ifadesini kullandı. Scholz, yakın zamanda koalisyon görüşmelerine başlamayı umduklarını belirterek, Noel’den önce bir koalisyon üzerinde anlaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

ARMİN LASCHET, KOALİSYONA HAZIR

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet ise seçimde oy oranlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen yine de bir koalisyon hükümetine başkanlık etmeye hazır olduğunu söyledi. Laschet, CDU/CSU'nun Yeşiller ve FDP ile olası bir ortaklık için görüşmelere hazır olduğunu ve SPD dahil hiçbir partinin pazar günkü seçim sonucundan dolayı ülkeyi yönetme yetkisi talep edemeyeceğini söyledi. SPD ile CDU'un yeni bir ortaklık yapmayıp yapmayacağı konusunda Laschet, "Demokratlar olarak, hiçbir şeyi dışlamıyoruz, ancak şu anda bu yönde diyalog oluşmuyor." diye konuştu.

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#ALMANYA#Seçim#Koalisyon