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Almanya'da korkunç Kovid-19 tablosu... Ölü sayısı 100 bini aştı!

#Koronavirüs#ALMANYA#Dünya
Almanyada korkunç Kovid-19 tablosu... Ölü sayısı 100 bini aştı

Koronavirüsün 4. dalgası ile mücadele eden Avrupa'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor. Almanya'da Kovid-19'a bağlı can kaybı 100 bini geçti.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs dünyanın kabusu olmaya devam ediyor.

Son dönemde Avrupa'da etkisi artıran virüs kıtada peş peşe kısıtlama kararlarının alınmasına neden oldu.

Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan Almanya'da kritik eşik aşıldı. Ülkede salgının başından beri Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 100 bini geçti.

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Açıklanan resmi verilere göre, ülkede son 24 saatte 351 koronavirüs ölümü gerçekleşti toplam ölü sayısı 100 bin 119'a ulaştı.

Avrupa'da Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'dan sonra bu eşiği geçen beşinci ülke oldu.

AVRUPA'DAN PEŞE PEŞE SERT ÖNLEMLER

Avusturya, Kovid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkeden aşı olmayan kişilere yönelik Pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

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Diğer birçok Avrupa ülkesi de vakalar arttıkça yeni önlemler alıyor.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.

Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.

 

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#Koronavirüs#ALMANYA#Dünya

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