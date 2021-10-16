Almanya’da koalisyon için ön anlaşma tamam

Üç partinin liderleri, ortak basın toplantısında, renklerinden ötürü “trafik lambası” olarak adlandırılan koalisyonu oluşturmaya bir adım daha yaklaştıklarını açıkladılar. Partiler, uzlaştıkları konuları içeren raporu kendi içlerinde ayrı ayrı ele alacaklar.
Koalisyon görüşmelerinin haftaya resmen başlaması bekleniyor. Seçimlerden birinci parti çıkan SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, başbakanlığa bir adım daha ilerlemiş oluyor.
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